"Зачем в Польшу?" Лукашенко пригласил Байдена в Минск "ради прекращения войны", заверив, что "даже Путин подлетит"

Лукашенко (на фото) "гарантировал", что "повлияет на Путина" и он "прилетит в Минск" Фото: president.gov.by

Об этом Лукашенко сказал в ходе встречи с представителями зарубежных и белорусских СМИ, его цитирует сайт президента Беларуси.

"А зачем Байден едет в Польшу? Зачем именно в Польшу? Но мы не паримся по этому поводу. Если у него есть желание (вы ему передайте там по своим каналам), мы его в Минске готовы принять и серьезно поговорить. Если он хочет мира в Украине, – сказал Лукашенко. – И даже Путин подлетит в Минск, и встретимся здесь втроем... Почему нет? Ради прекращения войны… Из Польши сюда рядом, я самолет пришлю, если что, Boeing, примем его… Его борт номер один здесь приземлится… Все проблемы решим здесь".

В то же время, по мнению Лукашенко, Байден в Беларусь "не поедет". При этом он "гарантировал", что "повлияет на Путина" и "он прилетит в Минск".

"Если Байден захочет, и [президент Украины Владимир] Зеленский сюда прилетит... Прямо через границу. Мы с россиянами обеспечим его спокойный перелет в Беларусь. 40 минут – и он здесь. Из Киева до Минска", – заверил Лукашенко.

10 февраля Белый дом сообщил, что Байден 20–22 февраля совершит визит в Польшу. СМИ сообщали, что Зеленский может посетить Польшу для встречи с Байденом.

Зеленский, отвечая на вопрос о возможной встрече с Байденом в ближайшее время, заявил, что президент США "с удовольствием посетит Украину", когда у него "будет возможность".