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"Зачем в Польшу?" Лукашенко пригласил Байдена в Минск "ради прекращения войны", заверив, что "даже Путин подлетит"

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Лукашенко (на фото) "гарантировал", что "повлияет на Путина" и он "прилетит в Минск"
Лукашенко (на фото) "гарантировал", что "повлияет на Путина" и он "прилетит в Минск"
Фото: president.gov.by

Александр Лукашенко, который называет себя президентом Беларуси, заявил 16 февраля, что готов провести совместную встречу с президентом РФ Владимиром Путиным и главой Белого дома Джо Байденом в Минске.

Об этом Лукашенко сказал в ходе встречи с представителями зарубежных и белорусских СМИ, его цитирует сайт президента Беларуси.

"А зачем Байден едет в Польшу? Зачем именно в Польшу? Но мы не паримся по этому поводу. Если у него есть желание (вы ему передайте там по своим каналам), мы его в Минске готовы принять и серьезно поговорить. Если он хочет мира в Украине, – сказал Лукашенко. – И даже Путин подлетит в Минск, и встретимся здесь втроем... Почему нет? Ради прекращения войны… Из Польши сюда рядом, я самолет пришлю, если что, Boeing, примем его… Его борт номер один здесь приземлится… Все проблемы решим здесь".

В то же время, по мнению Лукашенко, Байден в Беларусь "не поедет". При этом он "гарантировал", что "повлияет на Путина" и "он прилетит в Минск".

"Если Байден захочет, и [президент Украины Владимир] Зеленский сюда прилетит... Прямо через границу. Мы с россиянами обеспечим его спокойный перелет в Беларусь. 40 минут – и он здесь. Из Киева до Минска", – заверил Лукашенко.

10 февраля Белый дом сообщил, что Байден 20–22 февраля совершит визит в Польшу. СМИ сообщали, что Зеленский может посетить Польшу для встречи с Байденом.

Зеленский, отвечая на вопрос о возможной встрече с Байденом в ближайшее время, заявил, что президент США "с удовольствием посетит Украину", когда у него "будет возможность".

Контекст:

Российские войска 24 февраля 2022 года заходили в Украину в том числе из Беларуси. Беларусь фактически предоставила свою территорию стране-оккупанту в качестве военной базы, в том числе для нанесения по Украине ракетных и авиаударов.

4 октября Лукашенко признал, что Беларусь принимает участие в войне России против Украины. 10 октября он заявил, что договорился с Путиным о развертывании "совместной региональной группировки войск" из-за якобы высокого уровня угроз "на западных границах Союзного государства".

Текущая активность российских войск в Беларуси указывает на то, что их наступление на Украину в начале 2023 года маловероятно. Осенью 2023 года эта угроза будет выглядеть более серьезной, заявил в оперативном анализе за 19 января американский Институт исследования войны (ISW).

В СНБО Украины считают, что Путин будет склонять Лукашенко к прямому участию в войне против Украины во время предполагаемой встречи 17 февраля.

Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, Беларусь, Польша, Александр Лукашенко, Джо Байден, Минск, переговоры, война России против Украины, президент, визит, встреча
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