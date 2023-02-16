Путин попытается заставить Лукашенко принять участие в войне против Украины – Данилов

"Беларусь давно оккупирована Российской Федерацией. Это свершившийся факт. Лукашенко, как может, упорствует, чтобы его не заставили принимать прямое активное участие Беларуси в войне против украинского народа. Я думаю, что в пятницу будет еще одна встреча, когда его будут заставлять изменить точку зрения. Но если Беларусь в лице этого человека поменяет свое мнение, это будет конец ее в том виде, в котором она сейчас есть. Они будут склонять его к принятию решения о прямом участии в войне против Украины. Как это будет – увидим", – сказал он.
Данилов подчеркнул, что народ Беларуси намного больше понимает, что происходит, поэтому он не пойдет на такой шаг.
Российские войска 24 февраля 2022 года заходили в Украину в том числе из Беларуси. Беларусь фактически предоставила свою территорию стране-оккупанту в качестве военной базы, в том числе для нанесения по Украине ракетных и авиаударов.
Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил 14 февраля, что президент РФ может встретиться с Лукашенко 17 февраля, сообщает "Коммерсантъ".