Прямое участие войск Беларуси в войне против Украины не даст существенных результатов – разведка Эстонии

В эстонской разведке отмечают, что белорусские военные в случае отправки в Украину могут дезертировать Фото: Министерство обороны Республики Беларусь / Telegram

В эстонской разведке отмечают, что несмотря на давление президента РФ Владимира Путина, вооруженные силы Беларуси не вмешивались в военные действия в Украине и не желают этого впредь.

"Война непопулярна в белорусском обществе, и сообщения о больших потерях на фронте подкрепляют это отношение. Белорусские вооруженные силы в основном опираются на призывников, и отправка их на войну угрожала бы стабильности режима. Доля профессиональных (контрактных) военнослужащих меньше, чем в ВС РФ, подготовка и оборудование довольно плохие", – говорится в докладе.

К тому же, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко не может быть уверен, что в случае отправки в Украину его контрактники не дезертируют и не присоединятся к белорусским добровольцам, воюющим на стороне Украины, подчеркивают в эстонской разведке.

Кроме того, объявление мобилизации в Беларуси несет еще большие риски для безопасности режима – призванные к оружию могут обернуться против Лукашенко, добавили в разведке.

Вместе с тем, в ведомстве не исключают, что Лукашенко в конечном итоге будет вынужден ввести войска в Украину, если давление Кремля станет слишком сильным.

Но даже в случае нового наступления РФ с территории Беларуси эстонская разведка прогнозирует большие потери РФ из-за низкой мотивации российских мобилизованных и готовности Украины к наступлению с севера.

"Участие белорусской армии в украинском конфликте было бы политическим жестом, не имеющим существенного стратегического влияния на события на местах. Однако это все равно свяжет часть сил Украины", – подытожили в документе.