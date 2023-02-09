Прямое участие войск Беларуси в войне против Украины не даст существенных результатов – разведка Эстонии

В эстонской разведке отмечают, что несмотря на давление президента РФ Владимира Путина, вооруженные силы Беларуси не вмешивались в военные действия в Украине и не желают этого впредь.
"Война непопулярна в белорусском обществе, и сообщения о больших потерях на фронте подкрепляют это отношение. Белорусские вооруженные силы в основном опираются на призывников, и отправка их на войну угрожала бы стабильности режима. Доля профессиональных (контрактных) военнослужащих меньше, чем в ВС РФ, подготовка и оборудование довольно плохие", – говорится в докладе.
К тому же, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко не может быть уверен, что в случае отправки в Украину его контрактники не дезертируют и не присоединятся к белорусским добровольцам, воюющим на стороне Украины, подчеркивают в эстонской разведке.
Кроме того, объявление мобилизации в Беларуси несет еще большие риски для безопасности режима – призванные к оружию могут обернуться против Лукашенко, добавили в разведке.
Вместе с тем, в ведомстве не исключают, что Лукашенко в конечном итоге будет вынужден ввести войска в Украину, если давление Кремля станет слишком сильным.
Но даже в случае нового наступления РФ с территории Беларуси эстонская разведка прогнозирует большие потери РФ из-за низкой мотивации российских мобилизованных и готовности Украины к наступлению с севера.
"Участие белорусской армии в украинском конфликте было бы политическим жестом, не имеющим существенного стратегического влияния на события на местах. Однако это все равно свяжет часть сил Украины", – подытожили в документе.
Российские войска 24 февраля 2022 года заходили в Украину в том числе из Беларуси. Беларусь фактически предоставила свою территорию стране-оккупанту в качестве военной базы, в том числе для нанесения по Украине ракетных и авиаударов.
10 октября находящийся при власти в Беларуси Александр Лукашенко заявил, что договорился с Путиным о развертывании "совместной региональной группировки войск" из-за якобы высокого уровня угроз "на западных границах Союзного государства".
20 декабря стало известно, что РФ начала переброску на юг Беларуси военной техники, которую ранее привезли на полигоны страны вместе с мобилизованными россиянами. Также Россия продолжает регулярно завозить в Беларусь по железной дороге технику и живую силу. В то же время, по данным Госпогранслужбы Украины, Россия постепенно перебрасывает свои войска, прошедшие боевую подготовку в Беларуси, на восток Украины.
В Госпогранслужбе Украины неоднократно заявляли, что пока не фиксируют создания в Беларуси наступательной группировки. По данным Генштаба ВСУ на 29 декабря, Россия держала у границ с Украиной вдвое меньше военных, чем перед вторжением 24 февраля (22 тыс. против 45,5 тыс. оккупантов), при этом в Беларуси находилось до 11 тыс. российских военных и более 400 единиц военной техники.
В январе 2023 года часть российских войск была переброшена обратно в Россию либо на территорию Украины для участия в военных действиях, сухопутная компонента россиян в Беларуси составляла 5800 военнослужащих, заявили 25 января в ГУР Минобороны.