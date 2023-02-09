ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Прямое участие войск Беларуси в войне против Украины не даст существенных результатов – разведка Эстонии

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
В эстонской разведке отмечают, что белорусские военные в случае отправки в Украину могут дезертировать
В эстонской разведке отмечают, что белорусские военные в случае отправки в Украину могут дезертировать
Фото: Министерство обороны Республики Беларусь / Telegram

Эстонская разведка не исключает, что Россия может в конце концов вынудить Беларусь ввести войска в Украину. Однако это не будет иметь существенного влияния на ход войны, говорится в ежегодном докладе Службы внешней разведки Эстонии, опубликованном 8 февраля.

В эстонской разведке отмечают, что несмотря на давление президента РФ Владимира Путина, вооруженные силы Беларуси не вмешивались в военные действия в Украине и не желают этого впредь.

"Война непопулярна в белорусском обществе, и сообщения о больших потерях на фронте подкрепляют это отношение. Белорусские вооруженные силы в основном опираются на призывников, и отправка их на войну угрожала бы стабильности режима. Доля профессиональных (контрактных) военнослужащих меньше, чем в ВС РФ, подготовка и оборудование довольно плохие", – говорится в докладе.

К тому же, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко не может быть уверен, что в случае отправки в Украину его контрактники не дезертируют и не присоединятся к белорусским добровольцам, воюющим на стороне Украины, подчеркивают в эстонской разведке.

Кроме того, объявление мобилизации в Беларуси несет еще большие риски для безопасности режима – призванные к оружию могут обернуться против Лукашенко, добавили в разведке.

Вместе с тем, в ведомстве не исключают, что Лукашенко в конечном итоге будет вынужден ввести войска в Украину, если давление Кремля станет слишком сильным.

Но даже в случае нового наступления РФ с территории Беларуси эстонская разведка прогнозирует большие потери РФ из-за низкой мотивации российских мобилизованных и готовности Украины к наступлению с севера.

"Участие белорусской армии в украинском конфликте было бы политическим жестом, не имеющим существенного стратегического влияния на события на местах. Однако это все равно свяжет часть сил Украины", – подытожили в документе.

Контекст:

Российские войска 24 февраля 2022 года заходили в Украину в том числе из Беларуси. Беларусь фактически предоставила свою территорию стране-оккупанту в качестве военной базы, в том числе для нанесения по Украине ракетных и авиаударов.

10 октября находящийся при власти в Беларуси Александр Лукашенко заявил, что договорился с Путиным о развертывании "совместной региональной группировки войск" из-за якобы высокого уровня угроз "на западных границах Союзного государства".

20 декабря стало известно, что РФ начала переброску на юг Беларуси военной техники, которую ранее привезли на полигоны страны вместе с мобилизованными россиянами. Также Россия продолжает регулярно завозить в Беларусь по железной дороге технику и живую силу. В то же время, по данным Госпогранслужбы Украины, Россия постепенно перебрасывает свои войска, прошедшие боевую подготовку в Беларуси, на восток Украины.

В Госпогранслужбе Украины неоднократно заявляли, что пока не фиксируют создания в Беларуси наступательной группировки. По данным Генштаба ВСУ на 29 декабря, Россия держала у границ с Украиной вдвое меньше военных, чем перед вторжением 24 февраля (22 тыс. против 45,5 тыс. оккупантов), при этом в Беларуси находилось до 11 тыс. российских военных и более 400 единиц военной техники.

В январе 2023 года часть российских войск была переброшена обратно в Россию либо на территорию Украины для участия в военных действиях, сухопутная компонента россиян в Беларуси составляла 5800 военнослужащих, заявили 25 января в ГУР Минобороны.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Украина, Беларусь, Александр Лукашенко, Эстония, война, Кремль, военные, мобилизация, вторжение, наступление, война России против Украины, границы, россияне
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Шольц на брифинге в Елисейском дворце занял место президента Украины. Зеленский с Макроном отреагировали. Видео, фото
Шольц на брифинге в Елисейском дворце занял место президента Украины. Зеленский с Макроном отреагировали. Видео, фото
Галина ГРИШИНА
37-летняя Саливанчук: Мишина и Денисенко начали забирать мои роли. Я уже вышла из того момента – быть любовницей в короткой юбке
37-летняя Саливанчук: Мишина и Денисенко начали забирать мои роли. Я уже вышла из того момента – быть любовницей в короткой юбке
Галина ГРИШИНА
"Не хочу быть идеальной". Бывшая жена мэра Киева Кличко показала, как выглядит с растрепанными волосами
"Не хочу быть идеальной". Бывшая жена мэра Киева Кличко показала, как выглядит с растрепанными волосами
Галина ГРИШИНА
"Меня не застрелят?" На пресс-конференции в Лондоне репортер захотела обнять Зеленского. Он отреагировал. Видео
"Меня не застрелят?" На пресс-конференции в Лондоне репортер захотела обнять Зеленского. Он отреагировал. Видео
Галина ГРИШИНА
Опубликован официальный плейлист для празднования коронации Чарльза III и его жены. В списке оказался трек осужденного за нападение рэпера
Опубликован официальный плейлист для празднования коронации Чарльза III и его жены. В списке оказался трек осужденного за нападение рэпера
Галина ГРИШИНА
Вместо "Русские танцовщицы" – "Танцовщицы в украинских костюмах". Музей Метрополитен в Нью-Йорке переименовал картину Дега
Вместо "Русские танцовщицы" – "Танцовщицы в украинских костюмах". Музей Метрополитен в Нью-Йорке переименовал картину Дега
Галина ГРИШИНА
"Якубович приготовил Путину сюрприз". Гордон показал комедийный ролик с ведущим "Поля чудес"
"Якубович приготовил Путину сюрприз". Гордон показал комедийный ролик с ведущим "Поля чудес"
Симфонический оркестр Львовской филармонии выступит в Карнеги-холле
Симфонический оркестр Львовской филармонии выступит в Карнеги-холле
Галина ГРИШИНА
В пальто с шарфом в руках. Дорофеева показала снимки из новой фотосессии
В пальто с шарфом в руках. Дорофеева показала снимки из новой фотосессии
Галина ГРИШИНА
"Пальчики поджимала в ботиночках, потому что не могли новые купить". Ефросинина рассказала, как относится к деньгам
"Пальчики поджимала в ботиночках, потому что не могли новые купить". Ефросинина рассказала, как относится к деньгам
Галина ГРИШИНА
Актриса Саливанчук – жена нардепа от "Слуги народа" Божкова рассказала, что говорят депутаты в кулуарах Рады о войне
Актриса Саливанчук – жена нардепа от "Слуги народа" Божкова рассказала, что говорят депутаты в кулуарах Рады о войне
Галина ГРИШИНА
Мирзоян ответил, как в украинском шоу-бизнесе отреагировали на исчезновение Винника
Мирзоян ответил, как в украинском шоу-бизнесе отреагировали на исчезновение Винника
Галина ГРИШИНА
"Неужели они думают, что там будет нормальная жизнь?" Саливанчук высказалась о дочери Ольги Сумской, которая живет и работает в РФ
"Неужели они думают, что там будет нормальная жизнь?" Саливанчук высказалась о дочери Ольги Сумской, которая живет и работает в РФ
Галина ГРИШИНА
В Москве отменили единственную пьесу, где играла Ахеджакова
В Москве отменили единственную пьесу, где играла Ахеджакова
Новая девушка Остапчука вышла из квартиры в пижаме. Фото
Новая девушка Остапчука вышла из квартиры в пижаме. Фото
Бех-Романчук: Как вообще может идти речь о допуске российских и белорусских спортсменов к Олимпиаде? Эти люди поддержали войну или молчат
Бех-Романчук: Как вообще может идти речь о допуске российских и белорусских спортсменов к Олимпиаде? Эти люди поддержали войну или молчат
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Как выглядят Тина Кароль и ведущая Валентина Хамайко в одинаковых платьях за 2100 грн из новой коллекции певицы. Фото (83676)
2
"Владимир шутил чаще, а Елена умнее". Кравец рассказала, какими были отношения Зеленской с мужем до того, как он стал президентом (66234)
3
"Народные, заслуженные, простуженные, зачем вам это?" Мозговая обратилась к коллегам по шоу-бизнесу, возмутившись их поведением (39134)
4
49-летняя Клум показала крупным планом свою грудь (33081)
5
"Хочется любить, хочется верить". Победительница "Холостяка" Анна Богдан снялась топлес (32356)
6
"Ощущаю, что выиграл ДНК-лотерею". Бойфренд внучки Ротару, бизнесмен Жаданов рассказал о своей семье (27409)
7
Никитюк показала фото, которое сделала в постели (24884)
8
"Под завалами страхов притаилась гордость". Ефросинина, провожая мужа на фронт, обратилась к украинкам, чьи мужчины защищают Украину (20533)
 
 
 
 