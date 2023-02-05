Военный эксперт Свитан: Оккупационный лукашенковский режим может поставить под ружье 50–60 тыс. человек. Они упрутся в нашу оборону, поэтому Беларусь пока не надо учитывать

"Беларусь пока не надо учитывать. В Беларуси количество войск на данный момент... Даже если этот оккупационный режим лукашенковский и включит режим мобилизации. Он готовится к мобилизации. Они уже проверили, наверное, четыре раза туда и обратно всех готовых. И в течение двух недель они могут поставить под ружье тысяч 50–60 – ну, по идее", – сказал он.

По словам Свитана, такое количество – это не тот корпус, который может выполнить наступательные движения. Поэтому на настоящий момент Беларусь пока не стоит принимать во внимание.

"Нет смысла никакого. Они упрутся в нашу оборону, которую сейчас отстроил генерал [Сергей] Наев. Знаю его хорошо лично с 2014 года по Донбассу. Он знает как раз в этом смысле толк. Северная граница точно укреплена. Поэтому из Беларуси – нет [наступления]", – сказал он.

Военный эксперт Свитан: Сейчас на фронте украинцы "отминусовывают" 600–700 россиян в день, а чтобы в России заметили потери, надо до 3000 в день. Читайте полную версию интервью

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