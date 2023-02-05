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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Военный эксперт Свитан: Оккупационный лукашенковский режим может поставить под ружье 50–60 тыс. человек. Они упрутся в нашу оборону, поэтому Беларусь пока не надо учитывать

 
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Опасаться нового вторжения российских военных со стороны Беларуси на данный момент не стоит, считает эксперт
Опасаться нового вторжения российских военных со стороны Беларуси на данный момент не стоит, считает эксперт
Фото: EPA

Об этом в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону заявил украинский военный эксперт, полковник запаса Роман Свитан.

"Беларусь пока не надо учитывать. В Беларуси количество войск на данный момент... Даже если этот оккупационный режим лукашенковский и включит режим мобилизации. Он готовится к мобилизации. Они уже проверили, наверное, четыре раза туда и обратно всех готовых. И в течение двух недель они могут поставить под ружье тысяч 50–60 – ну, по идее", – сказал он.

По словам Свитана, такое количество – это не тот корпус, который может выполнить наступательные движения. Поэтому на настоящий момент Беларусь пока не стоит принимать во внимание.

"Нет смысла никакого. Они упрутся в нашу оборону, которую сейчас отстроил генерал [Сергей] Наев. Знаю его хорошо лично с 2014 года по Донбассу. Он знает как раз в этом смысле толк. Северная граница точно укреплена. Поэтому из Беларуси – нет [наступления]", – сказал он.

Военный эксперт Свитан: Сейчас на фронте украинцы "отминусовывают" 600–700 россиян в день, а чтобы в России заметили потери, надо до 3000 в день. Читайте полную версию интервью

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Российские войска 24 февраля 2022 года заходили в Украину в том числе из Беларуси. Беларусь фактически предоставила свою территорию стране-оккупанту в качестве военной базы, в том числе для нанесения по Украине ракетных и авиаударов.

10 октября находящийся при власти в Беларуси Александр Лукашенко заявил, что договорился с президентом РФ Владимиром Путиным о развертывании "совместной региональной группировки войск" из-за якобы высокого уровня угроз "на западных границах Союзного государства".

20 декабря стало известно, что РФ начала переброску на юг Беларуси военной техники, которую ранее привезли на полигоны страны вместе с мобилизованными россиянами. Также Россия продолжает регулярно завозить в Беларусь по железной дороге технику и живую силу. В то же время, по данным Госпогранслужбы Украины, Россия постепенно перебрасывает свои войска, прошедшие боевую подготовку в Беларуси, на восток Украины.

В Госпогранслужбе Украины неоднократно заявляли, что пока не фиксируют создания в Беларуси наступательной группировки. По данным Генштаба ВСУ на 29 декабря, Россия держала у границ с Украиной вдвое меньше военных, чем перед вторжением 24 февраля (22 тыс. против 45,5 тыс. оккупантов), при этом в Беларуси находилось до 11 тыс. российских военных и более 400 единиц военной техники.

В январе 2023 года часть российских войск была переброшена обратно в Россию либо на территорию Украины для участия в военных действиях, сухопутная компонента россиян в Беларуси составляла 5800 военнослужащих, заявили 25 января в ГУР Минобороны.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Беларусь, российская агрессия, наступление, война России против Украины, российские военные, Роман Свитан
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