Военный эксперт Свитан: Россияне производят минимум одну крылатую ракету и 5 тыс. снарядов в сутки

"Они производят все, что они производили и год назад. И ракеты. Как минимум одна ракета в день производится крылатая. Санкции так не отработают, как бы хотелось. Есть серые схемы. Допустим, элементную базу можно, в конце концов, в чемодане провезти где-нибудь из Китая или из Тайваня. Это решается", – сказал он.

Эксперт подчеркнул, что "если наркотики возят тоннами, то это же решится, и они решают".

"Они понимают, что сейчас вместо наркотрафика у них трафик элементной базы идет. Теряют много. [...] Это проблема для них, но небольшая. Они ее решают. Ракету в сутки минимум они производят. Бывает, больше. По разным позициям – даже и больше. Они производят 5 тыс. снарядов в сутки сейчас", – объяснил Свитан.

По его словам, это немного.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

"Все зависит от ширины фронта. Если на 10 метров – это много. А если на 1000 километров – это очень мало. Но они что делают? Просто они в одну локацию больше поставляют снарядов. И вот у них еще есть определенные складские запасы. Исходя из динамики уменьшения количества отстреливаемых боезапасов, можно сказать, что они на нули по складским запасам выйдут где-то к весне", – считает Свитан.

Он отметил, что речь идет о том, что оккупанты с боеприпасами "будут работать с колес", потому что у них на складах уже ничего не останется.

"5 тыс. снарядов на 100 км – это нормально для выполнения наступательных действий. И они будут эти 5 тыс. в сутки использовать, будут пытаться нас выдавливать. У нас уже есть некоторый паритет. Некоторый пока паритет. Мы тоже уже где-то можем 5–7 тыс. снарядов – правда, по всей линии фронта – работать. То есть по всей 1000 км. Почему я и говорю – не хватает. Нам нужны снаряды, нам нужны пушки", – подчеркнул Свитан.

Военный эксперт Свитан: Сейчас на фронте украинцы "отминусовывают" 600–700 россиян в день, а чтобы в России заметили потери, надо до 3000 в день. Читайте полную версию интервью

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