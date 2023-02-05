Военный эксперт Свитан: Россияне производят минимум одну крылатую ракету и 5 тыс. снарядов в сутки

"Они производят все, что они производили и год назад. И ракеты. Как минимум одна ракета в день производится крылатая. Санкции так не отработают, как бы хотелось. Есть серые схемы. Допустим, элементную базу можно, в конце концов, в чемодане провезти где-нибудь из Китая или из Тайваня. Это решается", – сказал он.
Эксперт подчеркнул, что "если наркотики возят тоннами, то это же решится, и они решают".
"Они понимают, что сейчас вместо наркотрафика у них трафик элементной базы идет. Теряют много. [...] Это проблема для них, но небольшая. Они ее решают. Ракету в сутки минимум они производят. Бывает, больше. По разным позициям – даже и больше. Они производят 5 тыс. снарядов в сутки сейчас", – объяснил Свитан.
По его словам, это немного.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
"Все зависит от ширины фронта. Если на 10 метров – это много. А если на 1000 километров – это очень мало. Но они что делают? Просто они в одну локацию больше поставляют снарядов. И вот у них еще есть определенные складские запасы. Исходя из динамики уменьшения количества отстреливаемых боезапасов, можно сказать, что они на нули по складским запасам выйдут где-то к весне", – считает Свитан.
Он отметил, что речь идет о том, что оккупанты с боеприпасами "будут работать с колес", потому что у них на складах уже ничего не останется.
"5 тыс. снарядов на 100 км – это нормально для выполнения наступательных действий. И они будут эти 5 тыс. в сутки использовать, будут пытаться нас выдавливать. У нас уже есть некоторый паритет. Некоторый пока паритет. Мы тоже уже где-то можем 5–7 тыс. снарядов – правда, по всей линии фронта – работать. То есть по всей 1000 км. Почему я и говорю – не хватает. Нам нужны снаряды, нам нужны пушки", – подчеркнул Свитан.
Военный эксперт Свитан: Сейчас на фронте украинцы "отминусовывают" 600–700 россиян в день, а чтобы в России заметили потери, надо до 3000 в день. Читайте полную версию интервью
По оценке украинской военной разведки на ноябрь 2022 года, в результате международных санкций возможности российского военного производства значительно сократились.
РФ ищет снаряды для артиллерии, танков, "Градов" по всему миру, заявлял в декабре начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов. На вопрос, возможен ли у россиян "технический голод" из-за санкций, Буданов ответил, что он уже наступил.
"Российская армия сталкивается с почти идентичными проблемами, с которыми сталкиваемся и мы. Только мы – с марта, а они [военные РФ] – примерно с начала осени. Как у нас проблема со снарядами к артиллерии, которую мы решаем благодаря партнерам, так и у них это началось. Как у нас начались проблемы с осколочно-фугасными снарядами к танкам – так же и у них. То же касается ракет к реактивным системам залпового огня", – рассказал начальник ГУР.
11 января 2023 года в оперативном аналитическом отчете американского Института исследования войны (ISW) отмечалось, что неспособность российского военно-промышленного комплекса решить проблему нехватки боеприпасов, вероятно, будет препятствовать способности войск РФ поддерживать наступательные операции в Украине.