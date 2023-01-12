Дефицит боеприпасов не позволит России вести наступательные операции в 2023 году – ISW

Аналитики отмечают, что, согласно заявлениям американских и украинских чиновников от 10 января 2023 года, ежесуточная интенсивность артиллерийского огня оккупантов на некоторых участках фронта уменьшилась на 75%, что является минимумом с 24 февраля 2022 года.
В ISW полагают, что российские войска, вероятно, уменьшили обстрелы в результате сокращения поставок или, возможно, пересматривают свою тактику. Ведь российские оккупанты исчерпали свои запасы 122-мм и 152-мм калибра и другие резервы летом 2022 года, предполагая, что чрезмерные артиллерийские атаки приведут к более быстрым результатам.
По мнению экспертов, чтобы ликвидировать дефицит боеприпасов, оккупанты теперь должны перебрасывать дополнительные снаряды из тыловых районов и закупать дополнительные боеприпасы у иностранных государств, что приводит к снижению скорострельности.
"В России все чаще признают, что фундаментальные проблемы, такие как дефицит боеприпасов и неспособность обеспечения войск, серьезно препятствуют продвижению российских войск", – резюмируют в ISW.
По оценке украинской военной разведки, в результате международных санкций возможности российского военного производства значительно сократились. РФ ищет снаряды для артиллерии, танков, "Градов" по всему миру, заявлял начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов. На вопрос, возможен ли у россиян "технический голод" из-за санкций, Буданов ответил, что он уже наступил.
"Российская армия сталкивается с почти идентичными проблемами, с которыми сталкиваемся и мы. Только мы – с марта, а они [военные РФ] – примерно с начала осени. Как у нас проблема со снарядами к артиллерии, которую мы решаем благодаря партнерам, так и у них это началось. Как у нас начались проблемы с осколочно-фугасными снарядами к танкам – так же и у них. То же касается ракет к реактивным системам залпового огня", – рассказал начальник ГУР.