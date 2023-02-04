Военный эксперт Свитан: Нельзя заниматься Донбассом, пока не будет зачищен Крым

Свитан, отвечая на вопрос журналиста, сказал, что при условии наличия необходимого вооружения на месте украинского военного командования в первую очередь атаковал бы побережье Азовского моря.

"Вы – начальник Генерального штаба или главнокомандующий, у вас есть необходимое вооружение. Куда вы идете бить врага в первую очередь?" – спросил Гордон.

"На азовское побережье. В любую точку азовского побережья. Дальше – Крым. После того как зачищу тыл, выхожу на Луганск из-под Сватово, дальше – Таганрог. Отрезаю Донбасс, зачищаю Донбасс, – ответил эксперт. – Нельзя оставлять в тылу любую группировку, даже запечатанную. Нельзя заниматься Донбассом, пока Крым не будет зачищен".

Военный эксперт Свитан: Сейчас на фронте украинцы "отминусовывают" 600–700 россиян в день, а чтобы в России заметили потери, надо до 3000 в день. Полный текст интервью

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube



