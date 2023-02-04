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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Пентагоне ответили, может ли Украина использовать дальнобойные ракеты GLSDB по целям в Крыму

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Райдер: Планирование операций решение украинцев
Райдер: Планирование операций – решение украинцев
Скриншот: Yahoo Finance / YouTube

Решение США предоставить снаряды GLSDB дальностью до 150 км позволит Украине проводить операции по защите своей страны и вернуть свою суверенную территорию, которая была оккупирована Россией. Об этом заявил спикер Пентагона Пэт Райдер на брифинге 3 февраля, текстовая версия опубликована на сайте минобороны США.

Так он ответил на вопрос журналиста о том, что эти снаряды "могут быть нацелены на Крым".

"Да, в рамках пакета USAI мы будем поставлять Украине GLSDB. Это дает им возможность вести дальний огонь, что, опять же, позволит им проводить операции по защите своей страны и возвращать свою суверенную территорию в оккупированных Россией районах. Когда дело доходит до украинских планов операций, очевидно, что это их решение. Я не собираюсь говорить или строить предположения о возможных будущих операциях, но опять же, все это время мы работали с ними, чтобы предоставить им возможности, которые позволят им быть эффективными на поле боя", – заявил спикер.

Контекст:

3 февраля США объявили о новом пакете военной помощи Украине на $2,175 млрд. В новый пакет военной помощи США Украине впервые вошли дальнобойные ракеты малого диаметра наземного базирования (GLSDB) производства Boeing Co, дальность действия которых составляет 94 мили (150 км).

В целом общей США выделили Украине помощи в области безопасности на сумму $30 млрд с начала работы администрации президента Джо Байдена. С 2014 года Соединенные Штаты выделили Украине помощь в области безопасности на сумму более $32 млрд и более $29,3 млрд с начала неспровоцированного полномасштабного вторжения России 24 февраля 2022 года.

США последовательно поддерживают Украину в борьбе против российской агрессии. С начала полномасштабной войны США предоставляют помощь Украине преимущественно по системе "президентского сокращения" запасов Пентагона. Кроме того, США помогают Украине в рамках Инициативы содействия безопасности Украины (USAI) в более длительной перспективе – заключая контракты с промышленностью на производство оружия.

Отдельно в Соединенных Штатах приняли закон о ленд-лизе для Украины, согласно которому США смогут одалживать или сдавать в аренду средства защиты Украине и другим странам Восточной Европы. Посол Украины в США Оксана Маркарова объяснила, что для оборонной помощи Украине минобороны США пока использует программы безвозмездной передачи оружия, а ленд-лиз – это дополнительный инструмент, который будет применяться в случае необходимости.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: США, Крым, военная помощь, война России против Украины, HIMARS
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