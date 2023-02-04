В Пентагоне ответили, может ли Украина использовать дальнобойные ракеты GLSDB по целям в Крыму

Так он ответил на вопрос журналиста о том, что эти снаряды "могут быть нацелены на Крым".

"Да, в рамках пакета USAI мы будем поставлять Украине GLSDB. Это дает им возможность вести дальний огонь, что, опять же, позволит им проводить операции по защите своей страны и возвращать свою суверенную территорию в оккупированных Россией районах. Когда дело доходит до украинских планов операций, очевидно, что это их решение. Я не собираюсь говорить или строить предположения о возможных будущих операциях, но опять же, все это время мы работали с ними, чтобы предоставить им возможности, которые позволят им быть эффективными на поле боя", – заявил спикер.