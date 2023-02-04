Глава Евросовета: Для ЕС важно оказывать Украине больше военной и финансовой поддержки

Мишель: Важно убедиться, что у Украины есть необходимая поддержка, в которой она "нуждается прямо сейчас" Фото: president.gov.ua

Об этом в интервью "Суспільному", опубликованном 3 февраля, заявил глава Европейского совета Шарль Мишель.

В интервью El Mundo, опубликованном 22 января, глава Евросовета отмечал, что "ближайшие недели, две или три" будут решающими в войне, Мишеля цитирует "Суспільне".

Политик призывал предоставить Украине всю необходимую помощь, включая танки.

"Я считаю, что для ЕС важно оказывать Украине больше военной и финансовой поддержки, потому что существует огромный риск, вероятность того, что Россия снова попытается напасть, осуществить массированную атаку на Украину. Вот почему так важно убедиться, что у вас есть необходимая поддержка, в которой вы нуждаетесь прямо сейчас", – подчеркнул Мишель 3 февраля.