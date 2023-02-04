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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Глава Евросовета: Для ЕС важно оказывать Украине больше военной и финансовой поддержки

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Мишель: Важно убедиться, что у Украины есть необходимая поддержка, в которой она "нуждается прямо сейчас"
Мишель: Важно убедиться, что у Украины есть необходимая поддержка, в которой она "нуждается прямо сейчас"
Фото: president.gov.ua

Риск повторного масштабного наступления России на Украину очень высок.

Об этом в интервью "Суспільному", опубликованном 3 февраля, заявил глава Европейского совета Шарль Мишель.

В интервью El Mundo, опубликованном 22 января, глава Евросовета отмечал, что "ближайшие недели, две или три" будут решающими в войне, Мишеля цитирует "Суспільне".

Политик призывал предоставить Украине всю необходимую помощь, включая танки.

"Я считаю, что для ЕС важно оказывать Украине больше военной и финансовой поддержки, потому что существует огромный риск, вероятность того, что Россия снова попытается напасть, осуществить массированную атаку на Украину. Вот почему так важно убедиться, что у вас есть необходимая поддержка, в которой вы нуждаетесь прямо сейчас", – подчеркнул Мишель 3 февраля.

Контекст:

Евросоюз накануне саммита Украина – ЕС выделил еще €500 млн на военную помощь Украине.

Кроме того, Евросоюз в рамках миссии EUMAM обучит вдвое больше украинских военных, чем планировалось, – 30 тыс., заявил 2 февраля верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

По итогам саммита Украина – ЕС в Киеве 3 февраля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о выделении €1 млрд на программу быстрого восстановления Украины. Она отметила накануне, что ЕС за время вторжения РФ предоставил Украине военной, гуманитарной и экономической помощи почти на €50 млрд.

16 января, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что Украина подписала меморандум с Европейским союзом о выделении €18 млрд макрофинансовой помощи в 2023 году. Украина уже получила первые €3 млрд из новой программы макрофина на €18 млрд, заявил 17 января президент Владимир Зеленский.

Теги: Украина, военная помощь, Европейский совет, финансовая помощь, наступление, война России против Украины, Евросоюз, интервью, Шарль Мишель, ЕС
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