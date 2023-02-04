Глава Евросовета: Для ЕС важно оказывать Украине больше военной и финансовой поддержки

Об этом в интервью "Суспільному", опубликованном 3 февраля, заявил глава Европейского совета Шарль Мишель.
В интервью El Mundo, опубликованном 22 января, глава Евросовета отмечал, что "ближайшие недели, две или три" будут решающими в войне, Мишеля цитирует "Суспільне".
Политик призывал предоставить Украине всю необходимую помощь, включая танки.
"Я считаю, что для ЕС важно оказывать Украине больше военной и финансовой поддержки, потому что существует огромный риск, вероятность того, что Россия снова попытается напасть, осуществить массированную атаку на Украину. Вот почему так важно убедиться, что у вас есть необходимая поддержка, в которой вы нуждаетесь прямо сейчас", – подчеркнул Мишель 3 февраля.
Евросоюз накануне саммита Украина – ЕС выделил еще €500 млн на военную помощь Украине.
Кроме того, Евросоюз в рамках миссии EUMAM обучит вдвое больше украинских военных, чем планировалось, – 30 тыс., заявил 2 февраля верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
По итогам саммита Украина – ЕС в Киеве 3 февраля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о выделении €1 млрд на программу быстрого восстановления Украины. Она отметила накануне, что ЕС за время вторжения РФ предоставил Украине военной, гуманитарной и экономической помощи почти на €50 млрд.
16 января, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что Украина подписала меморандум с Европейским союзом о выделении €18 млрд макрофинансовой помощи в 2023 году. Украина уже получила первые €3 млрд из новой программы макрофина на €18 млрд, заявил 17 января президент Владимир Зеленский.