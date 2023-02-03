Глава Евросовета о законе о КСУ: Мы доверяем Венецианской комиссии, но я хотел бы сначала обсудить эту тему с украинскими властями

Об этом в интервью "Суспільному", опубликованном 3 февраля, рассказал глава Европейского совета Шарль Мишель.

Представитель СМИ спросила главу Евросовета, удалось ли Украине согласовать с ЕС закон о Конституционном Суде и как украинская сторона объяснила тот факт, что не прислушалась к рекомендациям Венецианской комиссии.

"Да, это тема, которую мы, безусловно, обсудим сегодня с [президентом Владимиром] Зеленским и его командой. Мы готовы выслушать украинское видение этого вопроса. Но это правда, мы доверяем Венецианской комиссии, потому что у них есть мощная экспертиза. И мы будем обсуждать с украинскими властями, как можем преодолеть эти вызовы", – ответил Мишель.

Журналист "Суспільного" уточнила, может ли Украина вводить законы, не учитывая выводов Венецианской комиссии.

"Я хотел бы сначала обсудить эту тему с украинскими властями, а не в публичной плоскости. Это очень важный вопрос, – подчеркнул Мишель. – И я не хотел бы заранее говорить вещи, которые могли бы что-то усложнить. С украинской стороны есть беспокойство, и вы хорошо об этом проинформированы. Для ЕС важно учитывать роль, которую играет Венецианская комиссия. Посмотрим, как мы можем преодолеть этот вызов".

Мишель приехал в Киев для участия в саммите Украина – ЕС 3 февраля.

Реформа отбора судей КСУ является одним из условий, выдвинутых Еврокомиссией, которые Украина должна выполнить перед началом переговоров о вступлении в Евросоюз.

Закон, проголосованный Радой 13 декабря 2022 года, предлагает привлечь к проведению конкурса на должности судей КСУ новый специальный орган – Консультативную группу экспертов.

В состав этой группы должно входить шесть человек: по предложениям президента, Верховной Рады, съезда судей Украины, Европейской комиссии "За демократию через право" (Венецианской комиссии), а также международных и иностранных организаций.

Еще до принятия законопроекта послы стран G7 призывали обеспечить при отборе кандидатов "значимое привлечение независимых экспертов, включая право решающего голоса". Уже после голосования Радой, 19 декабря, Венецианская комиссия опубликовала обновленное заключение относительно документа. В частности, комиссия рекомендовала упростить процедуру избрания члена группы парламентом во избежание парализации институции, а также увеличить количество ее членов до семи. Седьмого члена комиссия также советовала назначить по международной квоте.

Однако 20 декабря Зеленский подписал закон, не ветируя его для внесения правок.

В ЕС ожидают, что Украина изменит закон о КСУ с соблюдением рекомендаций Венецианской комиссии.