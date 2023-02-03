Глава Евросовета: Мы не боимся Кремля, потому что Украина и ЕС – одна семья

"Сегодня мы четко говорим о двух вещах. Первое – месседж для вас, для всего народа Украины, что Евросоюз будет поддерживать вас во всех направлениях. Мы не ощущаем себя запуганными. Мы не боимся Кремля, потому что Украина и ЕС – одна семья. Еще один месседж: будущее Украины, безусловно, лежит в Евросоюзе, и украинский народ сделал свой выбор в пользу мира, демократии и верховенства права", – сказал Мишель.

Он отметил, что ЕС также принял "очень четкое решение, что ваше будущее относится к нам".

"Оно будет совместным", – сказал Мишель.