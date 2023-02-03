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Украина выполнила 72% Соглашения об ассоциации с ЕС – Зеленский

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Зеленский: Несмотря на полномасштабную войну, прогресс в имплементации Соглашения об ассоциации очевиден
Зеленский: Несмотря на полномасштабную войну, прогресс в имплементации Соглашения об ассоциации очевиден
Фото: EPA

Украина выполнила соглашение об ассоциации с Евросоюзом на 72%. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам саммита Украина – ЕС 3 февраля в Киеве, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Отдельной темой наших переговоров была дальнейшая интеграция Украины в ЕС. Хочу отметить, что, несмотря на полномасштабную войну, прогресс в имплементации Соглашения об ассоциации очевиден: на сегодня выполнено 72% наших обязательств по соглашению", – сказал он.

Контекст:

28 февраля 2022 года, через четыре дня после начала полномасштабного вторжения России, Украина подала заявку на вступление в Европейский союз по специальной процедуре. Вскоре такие заявки подали Грузия и Молдова.

17 июня Еврокомиссия рекомендовала предоставить статус кандидата на вступление в ЕС Украине и Молдове, а также выдвинула ряд условий, которые Украина должна выполнить перед началом переговоров о вступлении в Евросоюз.

23 июня лидеры ЕС собрались в Брюсселе на саммит, где предоставили Украине и Молдове статус кандидата.

Украина предприняла все шаги, которые необходимы для выполнения семи рекомендаций Европейской комиссии для начала переговоров по евроинтеграции, и рассчитывает, что оценка выполнения этих рекомендаций начнется в марте, заявила 27 декабря вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

Глава представительства ЕС в Украине Матти Маасикас заявил в интервью, опубликованном 2 января 2023 года, что Евросоюз еще не готов к принятию решения о начале переговоров по поводу членства Украины в альянсе.

В то же время в Еврокомиссии отметили "чрезвычайно большой" прогресс Украины по выполнению рекомендаций ЕС для ее евроинтеграции, указали в Офисе президента.

В 2023 году Украина стремится начать переговоры о членстве в ЕС, заявлял премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 3 января. 2 февраля он отметил, что Украина до конца года хочет быть готовой к переговорам, а до конца 2024-го – к членству в ЕС.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Украина, ассоциация с ЕС, Соглашение об ассоциации, евроинтеграция, Владимир Зеленский, саммит Украина – ЕС, Евросоюз
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