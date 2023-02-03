Зеленский: РФ пытается изменить ситуацию на фронте в свою пользу. Чтобы не допустить этого, нужно расширение поставок оружия Украине

"Первое, что мы обсудили – это безопасность. Безопасность и поддержка наших воинов и конкретные дальнейшие шаги вместе с ЕС, чтобы усилить нашу общую защиту и приблизить нашу общую победу", – сказал президет.
По его словам, Россия "пытается изменить ситуацию на фронте в свою пользу".
"Чтобы не допустить этого, ключевым для нас является расширение поставок оружия со стороны наших партнеров. Это такие условия, когда чем более дальнобойное оружие у нас есть, чем лучше обеспечена наша артиллерия, чем быстрее на поле боя Украины начнут действовать современные западные танки, чем сильнее будет наша противовоздушная оборона, тем быстрее закончится агрессия России и тем более гарантированной будет защищенность европейской безопасности и свободы. Свободы Украины и свободы Европы. Свободы мира", – заявил Зеленский.
Он поблагодарил партнеров, которые "понимают эту ситуацию" и оказывают помощь. В частности, он выразил благодарность за предоставление ЕС €500 млн военной помощи и за миссию по подготовке украинских военных.
В октябре 2022 года главы МИД Евросоюза договорились создать масштабную миссию по обучению 15 тыс. украинских военных. Миссия призвана обеспечить индивидуальную, коллективную и специализированную подготовку ВСУ, в том числе их сил территориальной обороны, а также координацию и синхронизацию деятельности государств-членов, поддерживающих проведение обучения.
По планам, украинские военные и специализированный персонал будут проходить обучение на территории ЕС в ближайшие два года.