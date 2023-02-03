Зеленский: Цель – начать переговоры о вступлении Украины в ЕС уже в 2023 году

Президент отметил, что Украина выполнила соглашение об ассоциации с ЕС на 72%.

"Сегодня на саммите мы представили прогресс в реализации рекомендаций Еврокомиссии. Впервые в нашем двухстороннем документе, в совместном заявлении саммита, зафиксированы наши намерения начать переговоры о вступлении, и начать их как можно быстрее. Мы уже начали работу по подготовке к этим переговорам и ожидаем соответствующих решений Еврокомиссии и Европейского совета. Цель – начать переговоры уже в этом году", – заявил он.

Контекст:

28 февраля 2022 года, через четыре дня после начала полномасштабного вторжения России, Украина подала заявку на вступление в Европейский союз по специальной процедуре. Вскоре такие заявки подали Грузия и Молдова.

17 июня Еврокомиссия рекомендовала предоставить статус кандидата на вступление в ЕС Украине и Молдове, а также выдвинула ряд условий, которые Украина должна выполнить перед началом переговоров о вступлении в Евросоюз.

23 июня лидеры ЕС собрались в Брюсселе на саммит, где предоставили Украине и Молдове статус кандидата.

Украина предприняла все шаги, которые необходимы для выполнения семи рекомендаций Европейской комиссии для начала переговоров по евроинтеграции, и рассчитывает, что оценка выполнения этих рекомендаций начнется в марте, заявила 27 декабря вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

Глава представительства ЕС в Украине Матти Маасикас заявил в интервью, опубликованном 2 января 2023 года, что Евросоюз еще не готов к принятию решения о начале переговоров по поводу членства Украины в альянсе.

В то же время в Еврокомиссии отметили "чрезвычайно большой" прогресс Украины по выполнению рекомендаций ЕС для ее евроинтеграции, указали в Офисе президента.

В 2023 году Украина стремится начать переговоры о членстве в ЕС, заявлял премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 3 января. 2 февраля он отметил, что Украина до конца года хочет быть готовой к переговорам, а до конца 2024-го – к членству в ЕС.