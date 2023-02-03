Шмыгаль заявлял о планах Украины стать членом ЕС через два года. В Евросовете ответили, возможно ли это

Украинские власти знают, что "у них есть много друзей в ЕС", отметил Мишель Фото: EPA

Об этом в интервью "Суспільному", опубликованном 3 февраля, заявил глава Европейского совета Шарль Мишель.

Украина рассчитывает пройти путь переговоров о вступлении в ЕС менее чем за два года, заявлял премьер-министр Денис Шмыгаль.

Журналист СМИ спросила Мишеля, реально ли это.

"Я не говорю, что это нереально. Если с украинской стороны будет сильна политическая воля к ускорению, если будет уверенность, которую я испытываю, для того, чтобы внедрять необходимые реформы, это можно ускорить. Когда мы решили предоставить Украине кандидатство в ЕС, я помню, что за несколько недель до того, как мы приняли это решение, кто-то колебался, кто-то относился пессимистично. Но нам это удалось, вы смогли наконец-то быстро получить статус кандидата по сравнению с тем, как это делается, как правило, со стороны ЕС", – ответил Мишель.

Представитель "Суспільного" уточнила, возможно ли это.

"Я не хочу сказать что-нибудь такое, что создало бы еще больше трудностей. Но, думаю, мы должны сосредоточиться на необходимых усилиях с обеих сторон. Это пункт первый. Пункт второй – это ожидание начала переговоров, что является важным шагом. Также важно использовать уже имеющиеся инструменты, – отметил Мишель. – Например, я бы хотел, чтобы мы ускорили процесс совместного роуминга для того, чтобы соединить Украину с ЕС. Я бы хотел, чтобы мы ускорили усилия для постепенной интеграции Украины в единый рынок. Я хочу, чтобы мы приложили больше усилий, чтобы соединить инфраструктуру на основе принципа: "давайте будем конкретными, давайте будем оперативными".

По словам главы Евросовета, "украинские власти знают, что у них есть много друзей в ЕС", которые "искренне желают помочь ускорить этот процесс".

Мишель приехал в Киев для участия в саммите Украина – ЕС 3 февраля.