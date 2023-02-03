Шмыгаль заявлял о планах Украины стать членом ЕС через два года. В Евросовете ответили, возможно ли это

Об этом в интервью "Суспільному", опубликованном 3 февраля, заявил глава Европейского совета Шарль Мишель.
Украина рассчитывает пройти путь переговоров о вступлении в ЕС менее чем за два года, заявлял премьер-министр Денис Шмыгаль.
Журналист СМИ спросила Мишеля, реально ли это.
"Я не говорю, что это нереально. Если с украинской стороны будет сильна политическая воля к ускорению, если будет уверенность, которую я испытываю, для того, чтобы внедрять необходимые реформы, это можно ускорить. Когда мы решили предоставить Украине кандидатство в ЕС, я помню, что за несколько недель до того, как мы приняли это решение, кто-то колебался, кто-то относился пессимистично. Но нам это удалось, вы смогли наконец-то быстро получить статус кандидата по сравнению с тем, как это делается, как правило, со стороны ЕС", – ответил Мишель.
Представитель "Суспільного" уточнила, возможно ли это.
"Я не хочу сказать что-нибудь такое, что создало бы еще больше трудностей. Но, думаю, мы должны сосредоточиться на необходимых усилиях с обеих сторон. Это пункт первый. Пункт второй – это ожидание начала переговоров, что является важным шагом. Также важно использовать уже имеющиеся инструменты, – отметил Мишель. – Например, я бы хотел, чтобы мы ускорили процесс совместного роуминга для того, чтобы соединить Украину с ЕС. Я бы хотел, чтобы мы ускорили усилия для постепенной интеграции Украины в единый рынок. Я хочу, чтобы мы приложили больше усилий, чтобы соединить инфраструктуру на основе принципа: "давайте будем конкретными, давайте будем оперативными".
По словам главы Евросовета, "украинские власти знают, что у них есть много друзей в ЕС", которые "искренне желают помочь ускорить этот процесс".
Мишель приехал в Киев для участия в саммите Украина – ЕС 3 февраля.
28 февраля 2022 года, через четыре дня после начала полномасштабного вторжения России, Украина подала заявку на вступление в Европейский союз по специальной процедуре. Вскоре такие заявки подали Грузия и Молдова.
17 июня Еврокомиссия рекомендовала предоставить статус кандидата на вступление в ЕС Украине и Молдове, а также выдвинула ряд условий, которые Украина должна выполнить перед началом переговоров о вступлении в Евросоюз.
23 июня лидеры ЕС собрались в Брюсселе на саммит, где предоставили Украине и Молдове статус кандидата.
Украина предприняла все шаги, которые необходимы для выполнения семи рекомендаций Европейской комиссии для начала переговоров по евроинтеграции, и рассчитывает, что оценка выполнения этих рекомендаций начнется в марте, заявила 27 декабря вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.
Глава представительства ЕС в Украине Матти Маасикас заявил в интервью, опубликованном 2 января 2023 года, что Евросоюз еще не готов к принятию решения о начале переговоров по поводу членства Украины в альянсе.
В то же время в Еврокомиссии отметили "чрезвычайно большой" прогресс Украины по выполнению рекомендаций ЕС для ее евроинтеграции, указали в Офисе президента.
В 2023 году Украина стремится начать переговоры о членстве в ЕС, заявлял Шмыгаль 3 января. 2 февраля он отметил, что Украина до конца года хочет быть готовой к переговорам, а до конца 2024-го – к членству в ЕС.