ГОРДОН
 
 
МИР

Евросоюз планирует обучить вдвое больше украинских военных, чем планировал первоначально – СМИ

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
В октябре 2022 года главы МИД Евросоюза договорились создать масштабную миссию по обучению украинских военных
В октябре 2022 года главы МИД Евросоюза договорились создать масштабную миссию по обучению украинских военных
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Евросоюз намерен обучить 30 тыс. украинских военнослужащих в рамках миссии военной помощи в поддержку Украины.

Об этом 1 февраля сообщили в Еврокомиссии, проинформировала "Немецкая волна".

Отмечается, что о решении удвоить количество военнослужащих, которые пройдут обучение в странах – членах Евросоюза, будет официально объявлено на саммите ЕС – Украина в Киеве 3 февраля.

Одну из ключевых ролей в расширении тренировочной миссии Евросоюза для ВСУ может сыграть Германия, проинформировал Welt со ссылкой на источники в Брюсселе.

В рамках миссии ФРГ, кроме прочего, предлагает боевую подготовку для рот, тактические учения для штаба бригады и подчиненных штабов батальонов, обучение инструкторов, медицинское обучение и обучение системам вооружения в тесном сотрудничестве с промышленностью.

Германия поначалу планировала подготовить к весне бригаду численностью до 5 тыс. украинских солдат. Количество военных будет зависеть от того, сколько военнослужащих сможет отправить на обучение Минобороны Украины в условиях продолжающейся войны, указывает Welt.

Контекст:

В октябре 2022 года главы МИД Евросоюза договорились создать масштабную миссию по обучению 15 тыс. украинских военных. Миссия призвана обеспечить индивидуальную, коллективную и специализированную подготовку ВСУ, в том числе их сил территориальной обороны, а также координацию и синхронизацию деятельности государств-членов, поддерживающих проведение обучения.

По планам, украинские военные и специализированный персонал будут проходить обучение на территории ЕС в ближайшие два года. Ориентировочная сумма общих расходов на этот период составит €106,7 млн.

Теги: Германия, Украина, медицина, Еврокомиссия, военные, ФРГ, военные учения, миссия, батальон, саммит Украина – ЕС, ВСУ, военнослужащий, Евросоюз, ЕС
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  Булочки из дрожжевого теста с медом. Удачный рецепт от кулинарного блогера
  Булочки из дрожжевого теста с медом. Удачный рецепт от кулинарного блогера
Галина ГРИШИНА
Уизерспун похвасталась новым костюмом для тренировок. 46-летняя актриса выполняла упражнения с утяжелителями. Видео
Уизерспун похвасталась новым костюмом для тренировок. 46-летняя актриса выполняла упражнения с утяжелителями. Видео
Галина ГРИШИНА
Dantes сфотографировался с сыном нового бойфренда Дорофеевой и признался в обмане
Dantes сфотографировался с сыном нового бойфренда Дорофеевой и признался в обмане
Галина ГРИШИНА
Квиткова снялась топлес на пляже
Квиткова снялась топлес на пляже
Галина ГРИШИНА
Джилл Байден стала одной из ведущих "Грэмми 2023". На премию номинирована видеоработа украинского клипмейкера
Джилл Байден стала одной из ведущих "Грэмми 2023". На премию номинирована видеоработа украинского клипмейкера
Галина ГРИШИНА
"Поляковой не будет. NK, Могилевской". Режиссер от Украины на "Евровидении 2023" заявил, что в шоу будут задействованы украинские артисты
"Поляковой не будет. NK, Могилевской". Режиссер от Украины на "Евровидении 2023" заявил, что в шоу будут задействованы украинские артисты
Галина ГРИШИНА
alyona alyona сообщила, что ее будут оперировать
alyona alyona сообщила, что ее будут оперировать
Галина ГРИШИНА
Бейонсе снялась для афиши в лифе и стрингах с кристаллами. Певица объявила о мировом концертном туре
Бейонсе снялась для афиши в лифе и стрингах с кристаллами. Певица объявила о мировом концертном туре
Галина ГРИШИНА
  В новом эпизоде Масяня заговорила на украинском, выплачивает проценты на репарации, а РФ распалась на части. Видео
  В новом эпизоде Масяня заговорила на украинском, выплачивает проценты на репарации, а РФ распалась на части. Видео
Галина ГРИШИНА
  "Евровидение 2023". Состоялась жеребьевка конкурсантов и вручение ключей мэру Ливерпуля. Видео
  "Евровидение 2023". Состоялась жеребьевка конкурсантов и вручение ключей мэру Ливерпуля. Видео
Галина ГРИШИНА
Мать троих детей Грэм снялась без бюстгальтера
Мать троих детей Грэм снялась без бюстгальтера
Джинсовые шорты и массивные сапоги. Дорофеева с разных ракурсов показала, как выглядит в новом образе. Видео
Джинсовые шорты и массивные сапоги. Дорофеева с разных ракурсов показала, как выглядит в новом образе. Видео
Галина ГРИШИНА
"Приходи ко мне как-нибудь". 57-летняя Херли показала часть бюста
"Приходи ко мне как-нибудь". 57-летняя Херли показала часть бюста
"Мой голос в порядке, но тело слабо". 74-летний Осборн сообщил о завершении гастрольной деятельности
"Мой голос в порядке, но тело слабо". 74-летний Осборн сообщил о завершении гастрольной деятельности
Галина ГРИШИНА
Макаревич с женой перешли на парусах самое штормовое место в мире
Макаревич с женой перешли на парусах самое штормовое место в мире
"Хочется каждое утро такое солнышко". Жена Тигипко снялась лежа, прикрыв бюст цветами. Фото
"Хочется каждое утро такое солнышко". Жена Тигипко снялась лежа, прикрыв бюст цветами. Фото
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Никитюк снялась в прозрачном бюстгальтере. Фото (157702)
2
Кум Зеленского Пикалов рассказал, с какого номера он ему звонил, чтобы поздравить с днем рождения (93591)
3
Квиткова снялась в плавках на завязках. Фото (88009)
4
Как менялся Винник за последние 10 лет. Семь фото до исчезновения артиста и одно после (60421)
5
33-летняя Мишина в глубоком декольте прогнулась перед объективом (48361)
6
Новая девушка Остапчука снялась в прозрачных трусах и бюстгальтере (47481)
7
Фейгин: Путин с бывшей женой Людмилой с конца 90-х не жили вместе (33686) G
8
"Знаю, что с ним происходит". Украинская ведущая рассказала о Виннике (33331)
 
 
 
 