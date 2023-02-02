Евросоюз планирует обучить вдвое больше украинских военных, чем планировал первоначально – СМИ

В октябре 2022 года главы МИД Евросоюза договорились создать масштабную миссию по обучению украинских военных Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Об этом 1 февраля сообщили в Еврокомиссии, проинформировала "Немецкая волна".

Отмечается, что о решении удвоить количество военнослужащих, которые пройдут обучение в странах – членах Евросоюза, будет официально объявлено на саммите ЕС – Украина в Киеве 3 февраля.

Одну из ключевых ролей в расширении тренировочной миссии Евросоюза для ВСУ может сыграть Германия, проинформировал Welt со ссылкой на источники в Брюсселе.

В рамках миссии ФРГ, кроме прочего, предлагает боевую подготовку для рот, тактические учения для штаба бригады и подчиненных штабов батальонов, обучение инструкторов, медицинское обучение и обучение системам вооружения в тесном сотрудничестве с промышленностью.

Германия поначалу планировала подготовить к весне бригаду численностью до 5 тыс. украинских солдат. Количество военных будет зависеть от того, сколько военнослужащих сможет отправить на обучение Минобороны Украины в условиях продолжающейся войны, указывает Welt.