Евросоюз планирует обучить вдвое больше украинских военных, чем планировал первоначально – СМИ

Об этом 1 февраля сообщили в Еврокомиссии, проинформировала "Немецкая волна".
Отмечается, что о решении удвоить количество военнослужащих, которые пройдут обучение в странах – членах Евросоюза, будет официально объявлено на саммите ЕС – Украина в Киеве 3 февраля.
Одну из ключевых ролей в расширении тренировочной миссии Евросоюза для ВСУ может сыграть Германия, проинформировал Welt со ссылкой на источники в Брюсселе.
В рамках миссии ФРГ, кроме прочего, предлагает боевую подготовку для рот, тактические учения для штаба бригады и подчиненных штабов батальонов, обучение инструкторов, медицинское обучение и обучение системам вооружения в тесном сотрудничестве с промышленностью.
Германия поначалу планировала подготовить к весне бригаду численностью до 5 тыс. украинских солдат. Количество военных будет зависеть от того, сколько военнослужащих сможет отправить на обучение Минобороны Украины в условиях продолжающейся войны, указывает Welt.
В октябре 2022 года главы МИД Евросоюза договорились создать масштабную миссию по обучению 15 тыс. украинских военных. Миссия призвана обеспечить индивидуальную, коллективную и специализированную подготовку ВСУ, в том числе их сил территориальной обороны, а также координацию и синхронизацию деятельности государств-членов, поддерживающих проведение обучения.
По планам, украинские военные и специализированный персонал будут проходить обучение на территории ЕС в ближайшие два года. Ориентировочная сумма общих расходов на этот период составит €106,7 млн.