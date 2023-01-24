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Финляндия может обучать украинских военных – Нийнисте

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Нийнисте прибыл в Киев 24 января
Нийнисте прибыл в Киев 24 января
Фото: president.gov.ua

Финляндия может обучать украинских военных. Об этом 24 января в Киеве на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил президент Финляндии Саули Нийнисте.

Видеозапись мероприятия опубликована в Facebook Офиса президента Украины.

"Мы можем обучать украинских военных. Мы – одна из немногих стран в Европе, которая имеет призыв в ряды своих вооруженных сил. И они ежегодно должны принимать и переобучать людей. Для этого есть объекты, соответствующие помещения, возможность и большой опыт инструкторов", – заявил Нийнисте.

https://www.facebook.com/president.gov.ua/videos/617424006777692/

Президент Финляндии прибыл в Киев 24 января. Нийнисте сказал, что Финляндия рассматривает возможное участие в создании танкового подразделения в Европе для его передачи Украине.

Контекст:

Украинские военные активно проходят обучение в разных странах мира. 17 октября главы МИД Евросоюза договорились создать масштабную миссию по обучению украинских военных. Миссия призвана обеспечить индивидуальную, коллективную и специализированную подготовку ВСУ, в том числе их сил территориальной обороны, а также координацию и синхронизацию деятельности государств-членов, поддерживающих проведение обучения.

По планам, украинские военные и специализированный персонал будут проходить обучение на территории ЕС в ближайшие два года. Ориентировочная сумма общих расходов на этот период составит €106,7 млн.

Военные инструкторы из Финляндии приняли участие в обучении украинских военнослужащих в Великобритании.

Теги: Киев, Украина, военные, Финляндия, военные учения, Владимир Зеленский, ВСУ, военные инструкторы, Саули Нийнисте, президент, пресс-конференция, визит
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