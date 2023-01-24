Финляндия может обучать украинских военных – Нийнисте

Видеозапись мероприятия опубликована в Facebook Офиса президента Украины.

"Мы можем обучать украинских военных. Мы – одна из немногих стран в Европе, которая имеет призыв в ряды своих вооруженных сил. И они ежегодно должны принимать и переобучать людей. Для этого есть объекты, соответствующие помещения, возможность и большой опыт инструкторов", – заявил Нийнисте.

Президент Финляндии прибыл в Киев 24 января. Нийнисте сказал, что Финляндия рассматривает возможное участие в создании танкового подразделения в Европе для его передачи Украине.