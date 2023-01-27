Украинские военные пройдут обучение в Норвегии – глава минобороны Грам

Украине нужно "больше и лучше подготовленных солдат" для борьбы с российскими оккупантами, отметил Грам Фото: regjeringen.no

Об этом 26 января сообщил министр обороны страны Бьорн Арильд Грам, его цитирует сайт правительства Норвегии.

По словам Грама, украинских солдат ждет специальная подготовка, в которую входят тренинги по медицине, снайперской стрельбе и курс младших офицеров.

Отмечается, что обучение украинских военных в Норвегии начнется весной, запланированы несколько раундов в течение 2023 года.

По словам Грама, Украине нужно "больше и лучше подготовленных солдат для борьбы с российскими оккупационными силами".

"Важно, чтобы Норвегия внесла свой вклад в обучение и разделила бремя с нашими союзниками", – подчеркнул глава минобороны.

Правительство Норвегии планирует "более крупный многолетний пакет помощи для Украины", резюмировал Грам.