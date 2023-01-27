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Украинские военные пройдут обучение в Норвегии – глава минобороны Грам

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Украине нужно "больше и лучше подготовленных солдат" для борьбы с российскими оккупантами, отметил Грам
Украине нужно "больше и лучше подготовленных солдат" для борьбы с российскими оккупантами, отметил Грам
Фото: regjeringen.no

Украинские военные пройдут обучение в Норвегии.

Об этом 26 января сообщил министр обороны страны Бьорн Арильд Грам, его цитирует сайт правительства Норвегии.

По словам Грама, украинских солдат ждет специальная подготовка, в которую входят тренинги по медицине, снайперской стрельбе и курс младших офицеров.

Отмечается, что обучение украинских военных в Норвегии начнется весной, запланированы несколько раундов в течение 2023 года.

По словам Грама, Украине нужно "больше и лучше подготовленных солдат для борьбы с российскими оккупационными силами".

"Важно, чтобы Норвегия внесла свой вклад в обучение и разделила бремя с нашими союзниками", – подчеркнул глава минобороны.

Правительство Норвегии планирует "более крупный многолетний пакет помощи для Украины", резюмировал Грам.

Контекст:

Украинские военные проходят обучение в разных странах, в частности, в Великобритании, Германии и США. 

В октябре 2022 года главы МИД Евросоюза договорились создать масштабную миссию по обучению украинских военных. Миссия призвана обеспечить индивидуальную, коллективную и специализированную подготовку ВСУ, в том числе их сил территориальной обороны, а также координацию и синхронизацию деятельности государств-членов, поддерживающих проведение обучения.

По планам, украинские военные и специализированный персонал будут проходить обучение на территории ЕС в ближайшие два года. Ориентировочная сумма общих расходов на этот период составит €106,7 млн.

Военные инструкторы из Норвегии приняли участие в обучении украинских военнослужащих в Великобритании. Эта работа продолжится в 2023 году, и количество инструкторов увеличится, указали в правительстве Норвегии.

Теги: Украина, медицина, стрельба, Норвегия, правительство, военные, снайперы, военные учения, ВСУ, военные инструкторы, война России против Украины, военнослужащий
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