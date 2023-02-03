Глава Евросовета: Никогда не забуду телефонный разговор с Зеленским в ночь нападения России

Журналистка СМИ отметила в беседе с Мишелем, что он несколько раз был в Украине во время войны против РФ. Она попросила главу Евросовета назвать вещи, которые его "больше всего поразили".
"Храбрость украинского народа, – ответил Мишель. – Я приезжал в Украину за год до начала полномасштабного вторжения. Мне представился случай поехать с президентом [Украины Владимиром] Зеленским на Донбасс, близко к линии столкновения. Я был поражен храбростью и выбором, который вы делаете в пользу свободного мира, демократических принципов и ценностей. Это трогательно, и обязанность ЕС — помочь вам, насколько мы можем".
Глава Евросовета добавил, что "никогда не забудет некоторые личные моменты, эмоции".
"К примеру, телефонный разговор с Зеленским в ночь нападения [24 февраля 2022 года], когда он сообщил мне, что Россия атакует по всей территории. Я никогда не забуду, например, встречу с мальчиком в Бородянке, который рассказал мне, что произошло во время российской оккупации", – подчеркнул Мишель.
Он рассказал, что был в Украине две недели назад и "увидел ветеранов".
"У одного из них должна была родиться дочь. Мы хорошо видим бедствие войны и понимаем ответственность принимать правильные решения, не теряя времени. Мы чувствуем, что вы абсолютно решительны, потому что знаете: на кону и ваше будущее, и наше общее будущее", – отметил Мишель.
Мишель приехал в Киев для участия в саммите Украина – ЕС 3 февраля.
На пресс-конференции по итогам саммита Мишель заявил, что Евросоюз "не боится Кремля", потому что "Украина и ЕС – одна семья". "Будущее Украины, безусловно, лежит в Евросоюзе, и украинский народ сделал свой выбор в пользу мира, демократии и верховенства права", – отметил Мишель.