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Глава Евросовета: Никогда не забуду телефонный разговор с Зеленским в ночь нападения России

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Зеленский (справа) в ночь на 24 февраля 2022 года в телефонном разговоре сообщил Мишелю, что Россия атакует Украину по всей территории, рассказал глава Евросовета
Зеленский (справа) в ночь на 24 февраля 2022 года в телефонном разговоре сообщил Мишелю, что Россия атакует Украину по всей территории, рассказал глава Евросовета
Фото: EPA

Глава Европейского совета Шарль Мишель заявил в интервью "Суспільному", опубликованном 3 февраля, что поражен храбростью украинцев.

Журналистка СМИ отметила в беседе с Мишелем, что он несколько раз был в Украине во время войны против РФ. Она попросила главу Евросовета назвать вещи, которые его "больше всего поразили".

"Храбрость украинского народа, – ответил Мишель. – Я приезжал в Украину за год до начала полномасштабного вторжения. Мне представился случай поехать с президентом [Украины Владимиром] Зеленским на Донбасс, близко к линии столкновения. Я был поражен храбростью и выбором, который вы делаете в пользу свободного мира, демократических принципов и ценностей. Это трогательно, и обязанность ЕС — помочь вам, насколько мы можем".

Глава Евросовета добавил, что "никогда не забудет некоторые личные моменты, эмоции".

"К примеру, телефонный разговор с Зеленским в ночь нападения [24 февраля 2022 года], когда он сообщил мне, что Россия атакует по всей территории. Я никогда не забуду, например, встречу с мальчиком в Бородянке, который рассказал мне, что произошло во время российской оккупации", – подчеркнул Мишель.

Он рассказал, что был в Украине две недели назад и "увидел ветеранов".

"У одного из них должна была родиться дочь. Мы хорошо видим бедствие войны и понимаем ответственность принимать правильные решения, не теряя времени. Мы чувствуем, что вы абсолютно решительны, потому что знаете: на кону и ваше будущее, и наше общее будущее", – отметил Мишель.

Контекст:

Мишель приехал в Киев для участия в саммите Украина – ЕС 3 февраля.

На пресс-конференции по итогам саммита Мишель заявил, что Евросоюз "не боится Кремля", потому что "Украина и ЕС – одна семья". "Будущее Украины, безусловно, лежит в Евросоюзе, и украинский народ сделал свой выбор в пользу мира, демократии и верховенства права", – отметил Мишель.

Теги: Россия, Украина, переговоры, нападение, ветераны, Европейский совет, вторжение, Владимир Зеленский, украинцы, война России против Украины, президент, Евросоюз, интервью, Шарль Мишель, будущее, встреча, ЕС, Бородянка
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