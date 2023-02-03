Глава Евросовета: Никогда не забуду телефонный разговор с Зеленским в ночь нападения России

Зеленский (справа) в ночь на 24 февраля 2022 года в телефонном разговоре сообщил Мишелю, что Россия атакует Украину по всей территории, рассказал глава Евросовета Фото: EPA

Журналистка СМИ отметила в беседе с Мишелем, что он несколько раз был в Украине во время войны против РФ. Она попросила главу Евросовета назвать вещи, которые его "больше всего поразили".

"Храбрость украинского народа, – ответил Мишель. – Я приезжал в Украину за год до начала полномасштабного вторжения. Мне представился случай поехать с президентом [Украины Владимиром] Зеленским на Донбасс, близко к линии столкновения. Я был поражен храбростью и выбором, который вы делаете в пользу свободного мира, демократических принципов и ценностей. Это трогательно, и обязанность ЕС — помочь вам, насколько мы можем".

Глава Евросовета добавил, что "никогда не забудет некоторые личные моменты, эмоции".

"К примеру, телефонный разговор с Зеленским в ночь нападения [24 февраля 2022 года], когда он сообщил мне, что Россия атакует по всей территории. Я никогда не забуду, например, встречу с мальчиком в Бородянке, который рассказал мне, что произошло во время российской оккупации", – подчеркнул Мишель.

Он рассказал, что был в Украине две недели назад и "увидел ветеранов".

"У одного из них должна была родиться дочь. Мы хорошо видим бедствие войны и понимаем ответственность принимать правильные решения, не теряя времени. Мы чувствуем, что вы абсолютно решительны, потому что знаете: на кону и ваше будущее, и наше общее будущее", – отметил Мишель.