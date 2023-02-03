ЕС выделит €1 млрд на программу быстрого восстановления Украины – глава Еврокомиссии

Она отметила, что ЕС предоставил Украине €50 млрд помощи, 18 млрд из которых будут выплачиваться ежемесячными траншами в течение 2023 года.

"Помощь сейчас в возмещении ущерба, который путинские бомбы наносят энергетической инфраструктуре, – это только одна часть. Но ремонт зданий, дорог, инфраструктуры в целом, школ, больниц – это ежедневная работа, которую вы должны делать. И поэтому так важно, чтобы мы сразу начали с быстрого восстановления. Это встроено в более широкий процесс реконструкции. Я рада, что мы смогли объявить, что первый €1 млрд на быстрое восстановление будет выделен", – заявила Фон дер Ляйен.

По ее словам, "работа может быть начата немедленно".