ЕС выделит €1 млрд на программу быстрого восстановления Украины – глава Еврокомиссии

Она отметила, что ЕС предоставил Украине €50 млрд помощи, 18 млрд из которых будут выплачиваться ежемесячными траншами в течение 2023 года.
"Помощь сейчас в возмещении ущерба, который путинские бомбы наносят энергетической инфраструктуре, – это только одна часть. Но ремонт зданий, дорог, инфраструктуры в целом, школ, больниц – это ежедневная работа, которую вы должны делать. И поэтому так важно, чтобы мы сразу начали с быстрого восстановления. Это встроено в более широкий процесс реконструкции. Я рада, что мы смогли объявить, что первый €1 млрд на быстрое восстановление будет выделен", – заявила Фон дер Ляйен.
По ее словам, "работа может быть начата немедленно".
В результате войны, которую начала Россия, Украина понесла ущерб на сумму более $700 млрд, сообщал Шмыгаль 3 января. Он заявлял, что восстанавливать Украину власти намерены прежде всего за счет арестованных активов РФ.
Украине в этом году понадобится дополнительно $17 млрд для быстрого восстановления энергетики, инфраструктуры и жилья, разрушенных российскими обстрелами, отмечал премьер.
В Министерстве развития общин, территорий и инфраструктуры Украины сообщали 12 января 2023 года, что, согласно данным по состоянию на осень прошлого года, 2,4 млн украинцев проживают в разрушенном или поврежденном от обстрелов жилье, заявки на получение компенсаций через приложение "Дія" подали более 316 тыс. граждан.