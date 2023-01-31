К концу 2022 года ущерб от разрушений жилья в Украине составлял $54 млрд – Шмыгаль

В Украине повреждены или разрушены, по данным правительства, 150 тысяч домов Фото: EPA

Об этом он сказал во время открытия проходящего в Люксембурге бизнес-форума "Быстрое восстановление Украины" 31 января, сообщает пресс-служба Кабмина.

Шмыгаль подчеркнул, что восстановление Украины следует начинать уже сейчас. По его словам, было определено пять приоритетов финансирования быстро восстановления: энергетика, жилье, гуманитарное разминирование, критическая и социальная инфраструктура (включая дороги, мосты, коммунальные объекты, сети поставок воды, тепла и газа, школы и больницы), а также помощь частному сектору.

"К концу прошлого года ущерб от разрушений жилищного фонда составлял $54 млрд. Повреждены или разрушены 150 тысяч домов. Их восстановление станет предпосылкой для возвращения сотен тысяч украинцев из-за границы", – сказал премьер-министр Украины.

Он подчеркнул, что эти планы должны быть подкреплены финансовыми ресурсами. В первую очередь Украина рассчитывает на конфискованные российские активы. Также власти планируют использовать средства государственного бюджета, международных партнеров и доноров на платформе United24.