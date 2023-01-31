К концу 2022 года ущерб от разрушений жилья в Украине составлял $54 млрд – Шмыгаль

Об этом он сказал во время открытия проходящего в Люксембурге бизнес-форума "Быстрое восстановление Украины" 31 января, сообщает пресс-служба Кабмина.
Шмыгаль подчеркнул, что восстановление Украины следует начинать уже сейчас. По его словам, было определено пять приоритетов финансирования быстро восстановления: энергетика, жилье, гуманитарное разминирование, критическая и социальная инфраструктура (включая дороги, мосты, коммунальные объекты, сети поставок воды, тепла и газа, школы и больницы), а также помощь частному сектору.
"К концу прошлого года ущерб от разрушений жилищного фонда составлял $54 млрд. Повреждены или разрушены 150 тысяч домов. Их восстановление станет предпосылкой для возвращения сотен тысяч украинцев из-за границы", – сказал премьер-министр Украины.
Он подчеркнул, что эти планы должны быть подкреплены финансовыми ресурсами. В первую очередь Украина рассчитывает на конфискованные российские активы. Также власти планируют использовать средства государственного бюджета, международных партнеров и доноров на платформе United24.
В результате войны, которую начала Россия, Украина понесла ущерб на сумму более $700 млрд, сообщал Шмыгаль 3 января. Он заявлял, что восстанавливать Украину власти намерены прежде всего за счет арестованных активов РФ.
Украине в этом году понадобится дополнительно $17 млрд для быстрого восстановления энергетики, инфраструктуры и жилья, разрушенных российскими обстрелами, отмечал премьер.
В Министерстве развития общин, территорий и инфраструктуры Украины сообщали 12 января 2023 года, что, согласно данным по состоянию на осень прошлого года, 2,4 млн украинцев проживают в разрушенном или поврежденном от обстрелов жилье, заявки на получение компенсаций через приложение "Дія" подали более 316 тыс. граждан.