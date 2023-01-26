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В Украине запускают платформу "Украина – наш Дом" для возмещения поврежденного жилья – Шуляк

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Елена Шуляк: В продолжение нашей законодательной инициативы, законопроекта №7198 о возмещении поврежденного и разрушенного жилья украинцам, в Украине запускают платформу "Украина наш Дом"
Елена Шуляк: В продолжение нашей законодательной инициативы, законопроекта №7198 о возмещении поврежденного и разрушенного жилья украинцам, в Украине запускают платформу "Украина – наш Дом"
Фото: rbc.ua

Министерство по делам общин, территорий и развития инфраструктуры подписало с Управлением верховного комиссара ООН по делам беженцев меморандум о взаимопонимании и начало проект "Украина – это Дом" (Ukraine is Home). Проект призван упростить восстановление поврежденного и разрушенного жилья, механизм которого описан в законопроекте №7198. Об этом со ссылкой на главу комитета по организации государственной власти, самоуправления, регионального развития и градостроительства Елену Шуляк пишет агентство "РБК-Украина".

"В продолжение нашей законодательной инициативы, законопроекта №7198 о возмещении поврежденного и разрушенного жилья украинцам, в Украине запускают платформу "Украина – наш Дом". Она базируется на трех принципах: содействии реконструкции экологически устоявшимися и энергоэффективными способами; обеспечении общин средствами гражданской защиты; расширенном доступе к жилью и услугам для лиц с особой уязвимостью – с ограничениями мобильности, пострадавших во время войны, в том числе ветеранов", – сообщила Шуляк.

Об этом она рассказала по итогам встречи с участием вице-премьер-министра – министра по вопросам общин, территорий и развития инфраструктуры Александра Кубракова и представителя управления верховного комиссара ООН по делам беженцев в Украине Каролины Линдхольм Биллинг.

Подписанный меморандум включает сотрудничество в разработке цифрового управления восстановлением, которое облегчит оценку повреждений и выделение потребностей для восстановления.

"Кроме того, стороны рассмотрят возможность создания виртуальной и физической сети строительных хабов в стратегических местах (главная цель хабов – консолидация, хранение, распределение и управление строительными материалами, необходимыми для ремонта и срочного восстановления поврежденного жилищного фонда)", – сказано в сообщении.

Кубраков отметил, что такая платформа позволит международным партнерам, бизнесу, гуманитарным организациям, донорам и МФО объединить информацию о повреждениях, а также востребованной и оказанной помощи, связанной с восстановлением жилья.

"В фокусе проекта – прозрачная и справедливая компенсация за поврежденное и разрушенное жилье, механизм которого определяет законопроект №7198. На основе приложения "Дія" и механизма "єПідтримка" планируем обеспечить прямую помощь гражданам для восстановления жилья", – отметил Кубраков.

Биллинг подчеркнула, что несмотря на то, что война против Украины продолжается, признаки быстрого восстановления становятся все более очевидными, так как люди "осторожно, но решительно" начинают возвращаться.

"Их мужество и стойкость должны поддерживаться финансово и усилиями правительства и его партнеров в сфере гуманитарной деятельности и развития", – заявила она.

"РБК-Украина" отмечает, что Министерство восстановления и УВКБ ООН также мобилизуют поддержку для разработки инновационных решений, среди которых внедрение "ваучеров на восстановление" или условных "наличных средств на ремонт".

"Посредством их пострадавшие смогут ремонтировать свое жилье. Также управление уже работает над обеспечением сборных модульных домов как переходного жилищного решения для людей, чьи дома не подлежат ремонту. В настоящее время производится пилотная закупка сборных и полнофункциональных модульных домов местного производства для таких семей, – сказано в сообщении. – УВКБ ООН уже тесно сотрудничает с правительством Украины, местными властями, ООН, гражданским обществом и другими партнерами, чтобы поддержать наиболее уязвимых лиц, пострадавших от войны – как людей, оставшихся на прифронтовых территориях, так и тех, кто стал перемещенными лицами – получить доступ к надлежащему и достойному жилью, особенно в зимний период".

По информации агентства, в 2022 году УВКБ ООН поддержало почти 100 тысяч человек материалами для экстренного ремонта жилья и на сегодня благодаря сотрудничеству было отремонтировано и утеплено уже около 6 тысяч домов. Еще около 200 тысяч человек благодаря сотрудничеству получили место для проживания в более чем 700 центрах по всей Украине.

Контекст:

В результате войны, которую 24 февраля 2022 года начала Россия, Украина понесла ущерб на сумму более $700 млрд, сообщал Шмыгаль 3 января 2023 года.

Так, российские оккупационные войска в ходе боевых действий разрушили около 28 тыс. объектов в Киевской области, проинформировали в ОВА 1 ноября 2022 года.

В Министерстве развития общин, территорий и инфраструктуры Украины сообщали 12 января 2023 года, что, согласно данным по состоянию на осень прошлого года, 2,4 млн украинцев проживают в разрушенном или поврежденном от обстрелов жилье, заявки на получение компенсаций через приложение "Дія" подали более 316 тыс. граждан.

Теги: ООН, беженцы, жилье, законопроект, война России против Украины, разрушения, инфраструктура, регионы, приложение Дія, єПідтримка, восстановление
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