Уже восстановлено 55% разрушенных и поврежденных Россией объектов энергетической инфраструктуры – Чернышов

"Как бы враг ни хотел, чтобы мы замерзли, этого не произойдет" – Чернышов Фото: depositphotos.com

Он добавил, такой результат – это усилия десятков тысяч специалистов, "работающих день и ночь во всех уголках нашей страны". В частности, на деоккупированных и прифронтовых территориях.

По словам Чернышова, там, где это позволяет ситуация, жилье, больницы, школы и детсады обеспечены теплом в полном объеме.

"Как бы враг ни хотел, чтобы мы замерзли, этого не произойдет. Мы с вами уже прошли первую половину тяжелейшего в истории Украины отопительного сезона. Обязательно пройдем и другую", – заявил он.