Уже восстановлено 55% разрушенных и поврежденных Россией объектов энергетической инфраструктуры – Чернышов

Он добавил, такой результат – это усилия десятков тысяч специалистов, "работающих день и ночь во всех уголках нашей страны". В частности, на деоккупированных и прифронтовых территориях.
По словам Чернышова, там, где это позволяет ситуация, жилье, больницы, школы и детсады обеспечены теплом в полном объеме.
"Как бы враг ни хотел, чтобы мы замерзли, этого не произойдет. Мы с вами уже прошли первую половину тяжелейшего в истории Украины отопительного сезона. Обязательно пройдем и другую", – заявил он.
Россия с октября 2022 года совершила ряд массированных атак на украинскую энергетику. Всего украинская энергосистема перенесла уже 11 волн массированных ракетных и 14 беспилотных атак, сообщили в "Укрэнерго" 2 января 2023 года.
В стране стали вводить временные отключения света, в отдельных случаях они доходили до нескольких суток.
По данным правительства, фактически 50% энергосистемы было повреждено или разрушено. В частности, российскими ракетами были поражены все тепловые электростанции и большинство ГЭС.