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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Уже восстановлено 55% разрушенных и поврежденных Россией объектов энергетической инфраструктуры – Чернышов

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"Как бы враг ни хотел, чтобы мы замерзли, этого не произойдет" Чернышов
"Как бы враг ни хотел, чтобы мы замерзли, этого не произойдет" – Чернышов
Фото: depositphotos.com

Энергетики вместе с местными властями и коммунальщиками восстановили более 55% разрушенных и поврежденных российским агрессором объектов энергетической инфраструктуры. Об этом 12 января сообщил глава НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышов в Facebook.

Он добавил, такой результат – это усилия десятков тысяч специалистов, "работающих день и ночь во всех уголках нашей страны". В частности, на деоккупированных и прифронтовых территориях.

По словам Чернышова, там, где это позволяет ситуация, жилье, больницы, школы и детсады обеспечены теплом в полном объеме.

"Как бы враг ни хотел, чтобы мы замерзли, этого не произойдет. Мы с вами уже прошли первую половину тяжелейшего в истории Украины отопительного сезона. Обязательно пройдем и другую", – заявил он.

https://www.facebook.com/oleksiy.chernyshov/posts/617174823746151

Контекст:

Россия с октября 2022 года совершила ряд массированных атак на украинскую энергетику. Всего украинская энергосистема перенесла уже 11 волн массированных ракетных и 14 беспилотных атак, сообщили в "Укрэнерго" 2 января 2023 года.

В стране стали вводить временные отключения света, в отдельных случаях они доходили до нескольких суток.

По данным правительства, фактически 50% энергосистемы было повреждено или разрушено. В частности, российскими ракетами были поражены все тепловые электростанции и большинство ГЭС.

Теги: Россия, Украина, энергетика, НАК Нафтогаз, коммунальщики, жилье, российская агрессия, инфраструктура, Алексей Чернышов
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