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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Хотел получить квартиру в Крыму. СБУ в Одессе задержала бывшего военного, подозреваемого в работе на ФСБ

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Мужчине сообщено о подозрении в госизмене
Мужчине сообщено о подозрении в госизмене
Фото: Служба безпеки України

Контрразведка Службы безопасности Украины разоблачила законспирированного агента Федеральной службы безопасности России в Одессе. Об этом 4 февраля сообщила пресс-служба СБУ.

Подозреваемый – бывший военный, окончивший в 1990 году Костромское высшее командное училище. До середины 90-х проходил службу в штабе Одесского военного округа, уволился в звании капитана, занимался бизнесом по продаже спортивных товаров.

По данным следствия, мужчина контактировал с ФСБ с 2010 года, а в 2020 году начал активно собирать разведданные о мероприятиях боевой подготовки Вооруженных Сил Украины на территории южного региона.

В СБУ сообщили, что особое внимание агент обращал на ход международных военных учений в акватории Черного моря и тренировки сухопутных подразделений ВСУ на полигонах, в частности, боевых расчетов противотанковых ракетных комплексов Javelin.

Также он пытался отслеживать поступления в Украину военной продукции и товаров двойного назначения через морские порты Одессы, Мариуполя, Черноморска, Измаила и Скадовска.

Во время пребывания на территории России его завербовал кадровый сотрудник управления ФСБ по Курской области. Именно он до полномасштабного вторжения ставил своему агенту задачи по сбору развединформации в пользу страны-агрессора.

"При выполнении "задач предатель надеялся получить помощь от оккупантов по отчуждению в его пользу объекта недвижимости стоимостью $200 тыс. дол. во временно оккупированном Крыму. На основании полученных улик следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении по ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена)", – говорится в сообщении СБУ.

Теги: СБУ, Крым, Одесса, ФСБ, контрразведка, госизмена, война России против Украины, подозрение
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