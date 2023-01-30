СБУ задержала российского агента, который корректировал ракетные удары оккупантов по Харькову

"Злоумышленник собирал информацию о местах базирования и маршрутах перемещения подразделений ВСУ на территории города. Полученные сведения переправлял российским оккупантам в виде электронных координат и отметок на карте через мессенджер Telegram. Разведывательная информация требовалась захватчикам для подготовки и проведения прицельных ракетных ударов по областному центру", – говорится в сообщении.
Сотрудники СБУ задержали подозреваемого возле объекта критической инфраструктуры при попытке очередного сбора закрытых данных для страны-агрессора.
По данным следствия, сторонником оккупантов оказался безработный местный житель, которого представитель РФ привлек к противоправной деятельности в ноябре прошлого года.
"Для выполнения задач врага агент обходил территорию города и скрыто наблюдал за подразделениями украинских защитников, а также фиксировал их локации. Во время следственных действий у злоумышленника был обнаружен смартфон с доказательствами переписки с агрессором", – отметили в спецслужбе.
Следователи СБУ сообщили фигуранту о подозрении по ч. 3 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о размещении ВСУ). Ему грозит наказание – до 12 лет тюремного заключения.
Суд избрал задержанному меру пресечения в виде содержания под стражей.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российские войска вторглись на территорию Харьковской области с начала полномасштабной войны – с 24 февраля 2022 года, но областной центр взять не смогли.
По состоянию на 25 октября под оккупацией находилось 1,8% территории региона (34 населенных пункта), отмечали в ОВА. 8 декабря глава ОВА Олег Синегубов сообщал, что в Харьковской области осталось деоккупировать 29 населенных пунктов.
Оккупанты продолжают обстреливать населенные пункты в Харьковской области.
По информации мэра Харькова Игоря Терехова, в городе более 4,5 тыс. домов повреждены, 500 из них не подлежат восстановлению.