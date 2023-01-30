СБУ задержала российского агента, который корректировал ракетные удары оккупантов по Харькову

"Злоумышленник собирал информацию о местах базирования и маршрутах перемещения подразделений ВСУ на территории города. Полученные сведения переправлял российским оккупантам в виде электронных координат и отметок на карте через мессенджер Telegram. Разведывательная информация требовалась захватчикам для подготовки и проведения прицельных ракетных ударов по областному центру", – говорится в сообщении.

Сотрудники СБУ задержали подозреваемого возле объекта критической инфраструктуры при попытке очередного сбора закрытых данных для страны-агрессора.

По данным следствия, сторонником оккупантов оказался безработный местный житель, которого представитель РФ привлек к противоправной деятельности в ноябре прошлого года.

"Для выполнения задач врага агент обходил территорию города и скрыто наблюдал за подразделениями украинских защитников, а также фиксировал их локации. Во время следственных действий у злоумышленника был обнаружен смартфон с доказательствами переписки с агрессором", – отметили в спецслужбе.

Следователи СБУ сообщили фигуранту о подозрении по ч. 3 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о размещении ВСУ). Ему грозит наказание – до 12 лет тюремного заключения.

Суд избрал задержанному меру пресечения в виде содержания под стражей.

Война России против Украины. Главное (обновляется)