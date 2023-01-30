Два российских агента, которые "сливали" оккупантам позиции ВСУ, приговорены к восьми и 10 годам лишения свободы

Сотрудники СБУ задержали злоумышленников в марте и октябре прошлого года во время контрдиверсионных мероприятий Фото: Служба безпеки України / Telegram

"В ходе следственно-оперативных действий собраны безоговорочные доказательства вины еще двух вражеских подельников. Злоумышленники собирали для агрессора разведданные о дислокации и перемещении подразделений сил обороны в прифронтовых районах Донецкой области", – говорится в сообщении.

По данным спецслужбы, в первую очередь их интересовали позиции украинских защитников в Славянске и Краматорске.

Помимо этого, осужденные передавали врагу данные о месторасположении и информацию о техническом состоянии объектов критической инфраструктуры региона. Полученные сведения российские оккупанты использовали для проведения прицельных ракетных ударов по украинским городам.

"Сотрудники СБУ задержали обоих злоумышленников в марте и октябре прошлого года во время контрдиверсионных мероприятий в Донецкой области. Среди осужденных – местный житель, осуществлявший фото- и видеофиксацию перемещения военной техники ВСУ. Разведывательную информацию передавал через анонимные мессенджеры своему отчиму, который находился в рядах оккупационных группировок и сотрудничал со спецслужбами России", – отметили в СБУ.

Еще один преступник, по данным спецслужбы, направлял "отчеты" о базировании украинских войск в специально созданный агрессором чат-бот "народной милиции ДНР". Для конспирации злоумышленник зарегистрировался в мессенджере под женским именем.

На основании собранных доказательств суд признал фигурантов виновными по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации) и ч. 3 ст. 114-2 (несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружении и боевых припасов в Украину, движении, перемещении или размещении Вооруженных сил Украины или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, совершенное в условиях военного положения).

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