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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Два российских агента, которые "сливали" оккупантам позиции ВСУ, приговорены к восьми и 10 годам лишения свободы

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Сотрудники СБУ задержали злоумышленников в марте и октябре прошлого года во время контрдиверсионных мероприятий
Сотрудники СБУ задержали злоумышленников в марте и октябре прошлого года во время контрдиверсионных мероприятий
Фото: Служба безпеки України / Telegram

Два российских агента, которые "сливали" оккупантам информацию о позициях Вооруженных сил Украины в Донецкой области, приговорены судом к восьми и 10 годам лишения свободы соответственно. Об этом 30 января в Telegram сообщила пресс-служба СБУ.

"В ходе следственно-оперативных действий собраны безоговорочные доказательства вины еще двух вражеских подельников. Злоумышленники собирали для агрессора разведданные о дислокации и перемещении подразделений сил обороны в прифронтовых районах Донецкой области", – говорится в сообщении.

По данным спецслужбы, в первую очередь их интересовали позиции украинских защитников в Славянске и Краматорске.

Помимо этого, осужденные передавали врагу данные о месторасположении и информацию о техническом состоянии объектов критической инфраструктуры региона. Полученные сведения российские оккупанты использовали для проведения прицельных ракетных ударов по украинским городам.

"Сотрудники СБУ задержали обоих злоумышленников в марте и октябре прошлого года во время контрдиверсионных мероприятий в Донецкой области. Среди осужденных – местный житель, осуществлявший фото- и видеофиксацию перемещения военной техники ВСУ. Разведывательную информацию передавал через анонимные мессенджеры своему отчиму, который находился в рядах оккупационных группировок и сотрудничал со спецслужбами России", – отметили в СБУ.

Еще один преступник, по данным спецслужбы, направлял "отчеты" о базировании украинских войск в специально созданный агрессором чат-бот "народной милиции ДНР". Для конспирации злоумышленник зарегистрировался в мессенджере под женским именем.

На основании собранных доказательств суд признал фигурантов виновными по двум статьям Уголовного кодекса Украины:  ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации) и ч. 3 ст. 114-2 (несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружении и боевых припасов в Украину, движении, перемещении или размещении Вооруженных сил Украины или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, совершенное в условиях военного положения).

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года, о вторжении объявил президент РФ Владимир Путин. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда после Революции достоинства она незаконно аннексировала Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей.

В конце августа 2022 года ВСУ контролировали 45% территории Донецкой областиПозже стало известно об освобождении новых территорий.

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Россия, СБУ, Украина, ВСУ, спецслужбы, война России против Украины, суд, российские оккупанты
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