В Пентагоне считают, что Украина не сможет вернуть Крым в ближайшее время – Politico

Официально в Пентагоне отмечают, что действия Украины в отражении российской агрессии и деоккупации территорий "говорят сами за себя" Фото: depositphotos.com

Как отмечается в статье Politico, остается неочевидным, что именно привело докладчиков к такой оценке. Но, по словам трех источников, в докладах был четкий месседж: "Пентагон не верит, что у Украины сейчас есть или скоро появится возможность вытеснить российские войска с полуострова, захваченного Москвой почти десять лет назад".

Четвертый собеседник издания считает, что брифинг был более "неопределенным", но, по его словам, смысл остается в том, что победа Украины в наступлении с целью вернуть себе незаконно аннексированную территорию не гарантирована.

По информации источников, среди докладчиков были заместитель помощника министра обороны по России, Украине и Евразии Лора Купер и начальник оперативного отдела Объединенного штаба генерал-лейтенант Дуглас Симс.

Издание попросило минобороны США о комментарии, но заместительница спикера Пентагона Сабрина Сингх заявила, что в министерстве "не собираются комментировать секретные брифинги, не будут говорить о гипотезах или спекулировать на возможных будущих операциях".

"С точки зрения способности Украины воевать и отвоевывать суверенную территорию, их замечательные действия в отражении российской агрессии и постоянная способность к адаптации на поле боя говорят сами за себя", – подчеркнула она.