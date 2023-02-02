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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Пентагоне считают, что Украина не сможет вернуть Крым в ближайшее время – Politico

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Официально в Пентагоне отмечают, что действия Украины в отражении российской агрессии и деоккупации территорий "говорят сами за себя"
Официально в Пентагоне отмечают, что действия Украины в отражении российской агрессии и деоккупации территорий "говорят сами за себя"
Фото: depositphotos.com

Украинские войска вряд ли смогут отвоевать Крым у российских оккупантов в ближайшем будущем, заявили несколько высокопоставленных чиновников Пентагона на секретном брифинге перед комитетом Палаты представителей США по делам вооруженных сил. Об этом написало 2 февраля Politico со ссылкой на четыре источника, "непосредственно осведомленные о содержании брифинга".

Как отмечается в статье Politico, остается неочевидным, что именно привело докладчиков к такой оценке. Но, по словам трех источников, в докладах был четкий месседж: "Пентагон не верит, что у Украины сейчас есть или скоро появится возможность вытеснить российские войска с полуострова, захваченного Москвой почти десять лет назад". 

Четвертый собеседник издания считает, что брифинг был более "неопределенным", но, по его словам, смысл остается в том, что победа Украины в наступлении с целью вернуть себе незаконно аннексированную территорию не гарантирована.

По информации источников, среди докладчиков были заместитель помощника министра обороны по России, Украине и Евразии Лора Купер и начальник оперативного отдела Объединенного штаба генерал-лейтенант Дуглас Симс.

Издание попросило минобороны США о комментарии, но заместительница спикера Пентагона Сабрина Сингх заявила, что в министерстве "не собираются комментировать секретные брифинги, не будут говорить о гипотезах или спекулировать на возможных будущих операциях".

"С точки зрения способности Украины воевать и отвоевывать суверенную территорию, их замечательные действия в отражении российской агрессии и постоянная способность к адаптации на поле боя говорят сами за себя", – подчеркнула она. 

Контекст:

Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного "референдума" 16 марта 2014 года. "Присоединение" полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении в Украину. Оккупанты зашли на материковую часть Украины в том числе с полуострова.

Украинские власти неоднократно заявляли, что преследуют цель деоккупации всех захваченных с 2014 года украинских территорий, в том числе Крыма.

"Мы должны сделать все, чтобы к лету Крым вернулся домой", – заявил в январе 2023 года руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов.

В то же время председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли считает, что военным путем деоккупировать всю территорию Украины в течение 2023 года будет "очень тяжело".

Теги: США, Крым, Пентагон, война России против Украины, Лора Купер, деоккупация, контрнаступление, Сабрина Сингх
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