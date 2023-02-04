Военный эксперт Свитан: Мы выдавим россиян из Украины в течение этого года, но война с Россией на границе может длиться до 10 лет

"Мы выдавим россиян до границ 1991 года в течение этого года, если будет... Если та динамика вооружений, которая есть – то, что мы увидели с первого "Рамштайна", – сохранится, то мы до границ 1991 года выдавим их в этом году. До конца этого года точно. А уже война с Российской Федерацией закончится только после того, как Российская Федерация распадется на составляющие ее либо кластеры, либо государственные образования", – сказал он.

Эксперт считает, что "может это длиться до 10 лет на границе 1991 года".

"Есть один всего лишь механизм, которым можно это все прекратить, – если мы войдем в НАТО. Россияне боятся НАТО, как и чеченцев, одинаково. Поэтому с НАТО они воевать точно не будут", – заявил Свитан.

Военный эксперт Свитан: Сейчас на фронте украинцы "отминусовывают" 600–700 россиян в день, а чтобы в России заметили потери, надо до 3000 в день. Читайте полную версию интервью

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