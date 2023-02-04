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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Военный эксперт Свитан: Мы выдавим россиян из Украины в течение этого года, но война с Россией на границе может длиться до 10 лет

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Украина уже девятый год противостоит российской агрессии
Украина уже девятый год противостоит российской агрессии
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

В 2023 году Вооруженные силы Украины вытеснят российских оккупантов с украинской территории, но война на этом не завершится. Такое мнение в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону выразил украинский военный эксперт, полковник запаса Роман Свитан.

"Мы выдавим россиян до границ 1991 года в течение этого года, если будет... Если та динамика вооружений, которая есть – то, что мы увидели с первого "Рамштайна", – сохранится, то мы до границ 1991 года выдавим их в этом году. До конца этого года точно. А уже война с Российской Федерацией закончится только после того, как Российская Федерация распадется на составляющие ее либо кластеры, либо государственные образования", – сказал он.

Эксперт считает, что "может это длиться до 10 лет на границе 1991 года".

"Есть один всего лишь механизм, которым можно это все прекратить, – если мы войдем в НАТО. Россияне боятся НАТО, как и чеченцев, одинаково. Поэтому с НАТО они воевать точно не будут", – заявил Свитан.

Военный эксперт Свитан: Сейчас на фронте украинцы "отминусовывают" 600–700 россиян в день, а чтобы в России заметили потери, надо до 3000 в день. Читайте полную версию интервью

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда после Революции достоинства она оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей.

В апреле 2022 года силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской и Харьковской областей.

Самые интенсивные бои идут в январе – феврале 2023 года на Донбассе.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, НАТО, война, граница, вооружение, оборона, российская агрессия, украинцы, чеченцы, Роман Свитан
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