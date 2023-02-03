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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Военный эксперт Свитан: Какое западное оружие нужно Украине? В первую очередь арта, арта и еще раз арта. 80–90% потерь врага – от артиллерийского огня

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Украине необходимо как можно больше артиллерии и боеприпасов, заявил эксперт
Украине необходимо как можно больше артиллерии и боеприпасов, заявил эксперт
Фото: 28 окрема механізована бригада імені Лицарів Зимового Походу / Facebook (архив)

Украине сейчас нужны в первую очередь артиллерия и боеприпасы, во вторую – бронетехника, и только в третью – авиация для наступления, считает военный эксперт Роман Свитан. Об этом он заявил в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

Журналист спросил, какое западное оружие сейчас нужно Украине, чтобы как можно быстрее одержать победу.

"Я хоть и летчик и должен с авиации начать, но все равно начну с реального общевойскового боя: артиллерии. Арта, арта и еще раз арта. 80–90% потерь врага – от артиллерийского огня. Потому любая арта, лучше высокоточная, и очень много боеприпасов", – ответил эксперт.

По его словам, у украинских военных сейчас не то чтобы "снарядный голод", но до сих пор на каждый снаряд в сторону врага на передовой в ответ приходится пять-семь российских.

Он также подчеркнул, что в работе с артиллерией, как и в других видах войск, очень важен профессионализм, поэтому, кроме увеличения количества техники, необходима также подготовка личного состава.  

"Первое – это арта и боеприпасы. Второе – это броня. Броня важна для чего? Выполнять наступательные задачи без брони – это положить очень много людей... Чтобы профессионала подготовленного защитить, нужна броня. Причем броня – это БМП, БТРы – любая броня, которая только есть на поле боя, которую возможно передать. Танки – само собой. Это наступательное вооружение", – продолжил Свитан. 

Третьим пунктом он назвал авиацию, необходимую при наступлении. Он обратил внимание, что сейчас у Украины очень сильная система противовоздушной обороны, и авиация россиян "боится заходить за линию фронта": только иногда "заскакивают на предельно малых высотах, отстреливают НУРС – и уходят, чтобы из Stinger их не завалили".

"Авиация нужна для наступления в основном. В обороне – постольку-поскольку. Она не будет против противника работать, потому что ПВО неплохо справляется. Но против, допустим, ракет авиация тоже нужна. И для наступления в наземном исполнении, и для выполнения задач перехвата. То есть нужен многофункциональный истребитель, который мог бы нести авиабомбы, мог нести ракеты "воздух – земля" для работы по земле и мог нести ракеты для перехвата ракет противника", – отметил Свитан. 

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

После полномасштабного вторжения России в Украину страны Запада увеличили Украине военную помощь. Для координации ее предоставления была создана контактная группа "Рамштайн", в которую входит около 50 стран. Украина получает от союзников бронетехнику, артиллерийские системы, реактивные системы залпового огня, средства противовоздушной обороны, вертолеты, беспилотники, боеприпасы и другое.  

В январе западные партнеры согласились предоставить Украине современные танки для защиты от российской агрессии – Challenger 2Leopard 2 и AbramsНа первом этапе Украина получит от союзников до 140 современных танков, "танковая коалиция" сейчас насчитывает 12 участников, сообщили 31 января в МИД Украины.  

Украинские власти призывают западные страны передать Украине современные истребители и дальнобойные ракеты. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба 23 января заявил, что вопрос передачи Украине боевых самолетов "сдвинулся с мертвой точки".

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: авиация, танки, ПВО, военная помощь, боеприпасы, артиллерия, бронетехника, война России против Украины, Роман Свитан
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