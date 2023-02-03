Военный эксперт Свитан: Какое западное оружие нужно Украине? В первую очередь арта, арта и еще раз арта. 80–90% потерь врага – от артиллерийского огня

Журналист спросил, какое западное оружие сейчас нужно Украине, чтобы как можно быстрее одержать победу.

"Я хоть и летчик и должен с авиации начать, но все равно начну с реального общевойскового боя: артиллерии. Арта, арта и еще раз арта. 80–90% потерь врага – от артиллерийского огня. Потому любая арта, лучше высокоточная, и очень много боеприпасов", – ответил эксперт.

По его словам, у украинских военных сейчас не то чтобы "снарядный голод", но до сих пор на каждый снаряд в сторону врага на передовой в ответ приходится пять-семь российских.

Он также подчеркнул, что в работе с артиллерией, как и в других видах войск, очень важен профессионализм, поэтому, кроме увеличения количества техники, необходима также подготовка личного состава.

"Первое – это арта и боеприпасы. Второе – это броня. Броня важна для чего? Выполнять наступательные задачи без брони – это положить очень много людей... Чтобы профессионала подготовленного защитить, нужна броня. Причем броня – это БМП, БТРы – любая броня, которая только есть на поле боя, которую возможно передать. Танки – само собой. Это наступательное вооружение", – продолжил Свитан.

Третьим пунктом он назвал авиацию, необходимую при наступлении. Он обратил внимание, что сейчас у Украины очень сильная система противовоздушной обороны, и авиация россиян "боится заходить за линию фронта": только иногда "заскакивают на предельно малых высотах, отстреливают НУРС – и уходят, чтобы из Stinger их не завалили".

"Авиация нужна для наступления в основном. В обороне – постольку-поскольку. Она не будет против противника работать, потому что ПВО неплохо справляется. Но против, допустим, ракет авиация тоже нужна. И для наступления в наземном исполнении, и для выполнения задач перехвата. То есть нужен многофункциональный истребитель, который мог бы нести авиабомбы, мог нести ракеты "воздух – земля" для работы по земле и мог нести ракеты для перехвата ракет противника", – отметил Свитан.

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