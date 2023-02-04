Военный эксперт Свитан: Высокоточное оружие нивелирует наступательные возможности противника, но не оборонительные. Противник, если его очень много, может обороняться даже просто с дубинами

Гордон спросил, действительно ли большая проблема в том, что Россия может мобилизовать значительно больше людей, чем Украина, учитывая западную помощь высокоточным оружием.

"Здесь надо понимать, что высокоточное оружие все-таки будет уничтожать либо склады, либо центры принятия решений, то есть командные пункты, логистические цепочки. Но высокоточное оружие не уничтожит в большом количестве живую силу... Не всегда высокоточное оружие как таковое решает максимально проблему", – ответил эксперт.

Он привел в пример Афганистан и Вьетнам, где "очень много людей без калош, без сапог, но с автоматами делали дело".

"Но чем хорошо высокоточное оружие? Оно точно нивелирует наступательные возможности противника. Наступательные. Не оборонительные. Противник, если его много со стрелковым оружием, – даже просто с дубинами, – но если много, то он может обороняться. Наступать он не сможет", – пояснил Свитан.

Он озвучил предполагаемый сценарий дальнейшего развития событий.

"Потому высокоточное оружие нам точно поможет: не даст россиянам наступать на нас. Нечем будет просто наступать. Мы будем скашивать в режиме обороны. И мы можем выдавливать противника до определенных границ, которые сами себе нарисуем. А это, скорее всего, 91-й год. Все-таки мы на Россию не пойдем. Оно нам не надо в этом смысле", – сказал Свитан.

Военный эксперт Свитан: Сейчас на фронте украинцы "отминусовывают" 600–700 россиян в день, а чтобы в России заметили потери, надо до 3000 в день. Полный текст интервью

ВИДЕО