Военный эксперт Свитан: Высокоточное оружие нивелирует наступательные возможности противника, но не оборонительные. Противник, если его очень много, может обороняться даже просто с дубинами

Гордон спросил, действительно ли большая проблема в том, что Россия может мобилизовать значительно больше людей, чем Украина, учитывая западную помощь высокоточным оружием.
"Здесь надо понимать, что высокоточное оружие все-таки будет уничтожать либо склады, либо центры принятия решений, то есть командные пункты, логистические цепочки. Но высокоточное оружие не уничтожит в большом количестве живую силу... Не всегда высокоточное оружие как таковое решает максимально проблему", – ответил эксперт.
Он привел в пример Афганистан и Вьетнам, где "очень много людей без калош, без сапог, но с автоматами делали дело".
"Но чем хорошо высокоточное оружие? Оно точно нивелирует наступательные возможности противника. Наступательные. Не оборонительные. Противник, если его много со стрелковым оружием, – даже просто с дубинами, – но если много, то он может обороняться. Наступать он не сможет", – пояснил Свитан.
Он озвучил предполагаемый сценарий дальнейшего развития событий.
"Потому высокоточное оружие нам точно поможет: не даст россиянам наступать на нас. Нечем будет просто наступать. Мы будем скашивать в режиме обороны. И мы можем выдавливать противника до определенных границ, которые сами себе нарисуем. А это, скорее всего, 91-й год. Все-таки мы на Россию не пойдем. Оно нам не надо в этом смысле", – сказал Свитан.
Военный эксперт Свитан: Сейчас на фронте украинцы "отминусовывают" 600–700 россиян в день, а чтобы в России заметили потери, надо до 3000 в день. Полный текст интервью
После получения от западных партнеров современного оружия, в том числе американских РСЗО M270 и HIMARS, ВСУ уничтожили ряд складов боеприпасов захватчиков на временно оккупированной территории, а также казармы, где размещались российские военные.
Министр обороны Украины Алексей Резников выражал уверенность, что западные партнеры, убедившись в точности использования Украиной ракетных систем HIMARS, предоставят ВСУ боеприпасы для стрельбы из этих систем на 300 км. По его словам, Украине нужно минимум 50 систем HIMARS и M270, чтобы эффективно сдерживать врага.
3 февраля Пентагон объявил о новом пакете военной помощи Украине в размере $2,175 млрд, он среди прочего включает дальнобойные ракеты GLSDB (150 км), которые можно запускать из уже имеющихся в Украине ракетных систем MLRS-M270 и HIMARS.