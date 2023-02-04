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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Военный эксперт Свитан: Высокоточное оружие нивелирует наступательные возможности противника, но не оборонительные. Противник, если его очень много, может обороняться даже просто с дубинами

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После получения от западных партнеров современного оружия украинские военные уничтожили множество целей россиян
После получения от западных партнеров современного оружия украинские военные уничтожили множество целей россиян
Фото: EPA

Высокоточное оружие, если Запад предоставит его в достаточном объеме, не позволит россиянам продолжать наступление, но оно не предназначено для уничтожения живой силы противника в больших объемах. Об этом рассказал в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону украинский военный эксперт, полковник запаса Роман Свитан.

Гордон спросил, действительно ли большая проблема в том, что Россия может мобилизовать значительно больше людей, чем Украина, учитывая западную помощь высокоточным оружием.

"Здесь надо понимать, что высокоточное оружие все-таки будет уничтожать либо склады, либо центры принятия решений, то есть командные пункты, логистические цепочки. Но высокоточное оружие не уничтожит в большом количестве живую силу... Не всегда высокоточное оружие как таковое решает максимально проблему", – ответил эксперт.

Он привел в пример Афганистан и Вьетнам, где "очень много людей без калош, без сапог, но с автоматами делали дело".

"Но чем хорошо высокоточное оружие? Оно точно нивелирует наступательные возможности противника. Наступательные. Не оборонительные. Противник, если его много со стрелковым оружием, – даже просто с дубинами, – но если много, то он может обороняться. Наступать он не сможет", – пояснил Свитан.

Он озвучил предполагаемый сценарий дальнейшего развития событий.

"Потому высокоточное оружие нам точно поможет: не даст россиянам наступать на нас. Нечем будет просто наступать. Мы будем скашивать в режиме обороны. И мы можем выдавливать противника до определенных границ, которые сами себе нарисуем. А это, скорее всего, 91-й год. Все-таки мы на Россию не пойдем. Оно нам не надо в этом смысле", – сказал Свитан. 

Военный эксперт Свитан: Сейчас на фронте украинцы "отминусовывают" 600–700 россиян в день, а чтобы в России заметили потери, надо до 3000 в день. Полный текст интервью

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

После получения от западных партнеров современного оружия, в том числе американских РСЗО M270 и HIMARS, ВСУ уничтожили ряд складов боеприпасов захватчиков на временно оккупированной территории, а также казармы, где размещались российские военные.

Министр обороны Украины Алексей Резников выражал уверенность, что западные партнеры, убедившись в точности использования Украиной ракетных систем HIMARS, предоставят ВСУ боеприпасы для стрельбы из этих систем на 300 км. По его словам, Украине нужно минимум 50 систем HIMARS и M270, чтобы эффективно сдерживать врага.

3 февраля Пентагон объявил о новом пакете военной помощи Украине в размере $2,175 млрд, он среди прочего включает дальнобойные ракеты GLSDB (150 км), которые можно запускать из уже имеющихся в Украине ракетных систем MLRS-M270 и HIMARS.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: оружие, мобилизация, вооружение, война России против Украины, Роман Свитан
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