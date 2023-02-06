Гордон: Урод Лукашенко теперь может ездить только в Зимбабве и Россию. Ну еще, может, в Никарагуа

"Этот урод может теперь только в Зимбабве ездить и в Россию. Ну еще, может, в Никарагуа. Куда он еще может съездить? В [оккупированные Россией грузинские регионы] Южную Осетию, Абхазию... Но везде дорога упырю закрыта", – сказал Гордон, комментируя визит Лукашенко в Зимбабве.
Бацман отметила, что во время официальных мероприятий в этой африканской стране у Лукашенко было "кислое" лицо.
"Ты бы сама в Зимбабве приехала – я бы на тебя посмотрел, какое бы у тебя лицо было. Это же не Монако, не США, – сказал Гордон. – Поэтому он со своим трактором влез в их монастырь".
Лукашенко 30 января – 1 февраля посещал Зимбавбе – одну из самых бедных стран мира ("Русская служба BBC" напомнила, что инфляция там составляет 244%).
В Зимбавбе Лукашенко встречали бусами из цветов и караваем. Он подарил президенту Эммерсону Мнангагве трактор, а в ответ получил чучело льва, сообщила "Немецкая волна". Эксперты считают, что Лукашенко поехал в Африку в поисках новых рынков сбыта белорусской продукции.
Кроме того, Беларусь заинтересована в добыче полезных ископаемых, о чем сам Лукашенко заявил во время визита.
"Зимбабве – это кладовая полезных ископаемых, без которых мир существовать не может. У вас в недрах земли есть все. Поэтому спокойной жизни вам никто не даст", – цитирует его "Зеркало".
Лукашенко находится при власти в Беларуси с 1994 года. Последние президентские выборы в стране состоялись в 2020 году. После них начались массовые акции протеста несогласных с результатами голосования. По официальным данным, победу в них одержал Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали уверенную победу оппозиционного кандидата Светланы Тихановской.
В 2022 году Беларусь стала соучастницей полномасштабной войны, которую Россия развязала против Украины. С ее территории российские войска вторглись в Украину, а также наносят ракетные удары и сейчас проходят там обучение.
Против Лукашенко, как сказано на сайте Национального агентства Украины по вопросам предотвращения коррупции, в 2020–2022 годах санкции ввели Великобритания, Евросоюз, Канада, США, Австралия, Япония и Новая Зеландия.
Правозащитники, в частности организация Amnesty International, обвиняют власти Беларуси в системных нарушениях прав человека – ограничении свободы слова и собраний, репрессиях, пытках, злоупотреблениях системой правосудия. Беларусь – единственная страна в Европе, где не отменена смертная казнь.