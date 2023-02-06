Гордон: Урод Лукашенко теперь может ездить только в Зимбабве и Россию. Ну еще, может, в Никарагуа

"Этот урод может теперь только в Зимбабве ездить и в Россию. Ну еще, может, в Никарагуа. Куда он еще может съездить? В [оккупированные Россией грузинские регионы] Южную Осетию, Абхазию... Но везде дорога упырю закрыта", – сказал Гордон, комментируя визит Лукашенко в Зимбабве.

Бацман отметила, что во время официальных мероприятий в этой африканской стране у Лукашенко было "кислое" лицо.

"Ты бы сама в Зимбабве приехала – я бы на тебя посмотрел, какое бы у тебя лицо было. Это же не Монако, не США, – сказал Гордон. – Поэтому он со своим трактором влез в их монастырь".

Лукашенко 30 января – 1 февраля посещал Зимбавбе – одну из самых бедных стран мира ("Русская служба BBC" напомнила, что инфляция там составляет 244%).

В Зимбавбе Лукашенко встречали бусами из цветов и караваем. Он подарил президенту Эммерсону Мнангагве трактор, а в ответ получил чучело льва, сообщила "Немецкая волна". Эксперты считают, что Лукашенко поехал в Африку в поисках новых рынков сбыта белорусской продукции.

Кроме того, Беларусь заинтересована в добыче полезных ископаемых, о чем сам Лукашенко заявил во время визита.

"Зимбабве – это кладовая полезных ископаемых, без которых мир существовать не может. У вас в недрах земли есть все. Поэтому спокойной жизни вам никто не даст", – цитирует его "Зеркало".

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Видео: Алеся Бацман / YouTube