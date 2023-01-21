"Как ни странно". Лукашенко похвастался, что "стоял у истоков" создания искусственного интеллекта в ОАЭ

Лукашенко сообщил, что его "приглашают в Эмираты", где "серьезно занимаются искусственным интеллектом" Фото: president.gov.by

Об этом Лукашенко сообщил 20 января в ходе посещения выставки "Беларусь интеллектуальная", его цитирует сайт президента Беларуси.

Лукашенко отметил, что его "приглашают в Эмираты", где "серьезно занимаются искусственным интеллектом".

Видеозапись речи политика опубликована в приближенном к Лукашенко Telegram-канале "Пул Первого".

"Как ни странно, я стоял у истоков работы эмиратцев по искусственному интеллекту. Китайские там ученые, они всех собрали, деньги дали, они серьезно работали. И они меня просили, чтобы я помог им работать в Беларуси. Я говорю: "Господь с вами, приезжайте", – подчеркнул Лукашенко.