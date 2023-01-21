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"Как ни странно". Лукашенко похвастался, что "стоял у истоков" создания искусственного интеллекта в ОАЭ

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Лукашенко сообщил, что его "приглашают в Эмираты", где "серьезно занимаются искусственным интеллектом"
Лукашенко сообщил, что его "приглашают в Эмираты", где "серьезно занимаются искусственным интеллектом"
Фото: president.gov.by

Александр Лукашенко, который называет себя президентом Беларуси, рассказал о своей роли в создании искусственного интеллекта в ОАЭ.

Об этом Лукашенко сообщил 20 января в ходе посещения выставки "Беларусь интеллектуальная", его цитирует сайт президента Беларуси.

Лукашенко отметил, что его "приглашают в Эмираты", где "серьезно занимаются искусственным интеллектом".

Видеозапись речи политика опубликована в приближенном к Лукашенко Telegram-канале "Пул Первого".

"Как ни странно, я стоял у истоков работы эмиратцев по искусственному интеллекту. Китайские там ученые, они всех собрали, деньги дали, они серьезно работали. И они меня просили, чтобы я помог им работать в Беларуси. Я говорю: "Господь с вами, приезжайте", – подчеркнул Лукашенко.

Контекст:

Выставка "Беларусь интеллектуальная" пройдет 20–22 января на базе Национального выставочного центра "БелЭкспо" в Минске, пишет БЕЛТА. Отмечается, что экспозиция организована по кластерному принципу: искусственный интеллект, IT-технологии, робототехника; инновационное приборостроение; электротранспорт и его базовые компоненты, летательные аппараты; обороноспособность и военная наука; экология, природопользование; биотехнологии; фармация, здравоохранение, медицина; агропромышленный комплекс, продовольствие; пространство молодежных инициатив.

Теги: Беларусь, Александр Лукашенко, ОАЭ, Минск, выставка, ученые, искусственный интеллект, инновации
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