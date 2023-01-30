Лукашенко прибыл в Зимбабве с визитом, который якобы имеет "наивысший протокольный статус". Видео

Агентство подчеркнуло, что поездка Лукашенко в столицу Зимбабве Хараре – "это наивысший протокольный статус визита", белорусского политика встретил "лично" президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва, на Лукашенко и Мнангагве в рамках "местной традиции" надели "гирлянды из живых цветов, а песни и танцы под барабанную музыку сразу окунули в атмосферу африканского континента".

Лукашенко и Мнангагва "уехали на одном автомобиле, на котором были установлены два президентских штандарта, в программе двустороннего общения на высшем уровне – неформальный ужин", отмечает БЕЛТА.

По ее данным, официальные переговоры президента Зимбабве и белорусского политика пройдут 31 января "в формате один на один и в расширенном составе". Также будут торжественно передавать белорусскую технику для фермерских хозяйств в Зимбабве.

Видео встречи Лукашенко в Зимбабве опубликовал близкий к белорусскому политику Telegram-канал "Пул первого".