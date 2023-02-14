Яценюк – россиянам: Убийца – Путин, а мы – защитники. ВСУ демилитаризуют Россию

"Поблагодарите вашего [президента Владимира] Путина за то, что каждый день на украинской земле украинские вооруженные силы, защищая свою землю, убивают русских, которых туда отправил ваш президент, фамилия которому Путин. Не мы убийцы – Путин убийца. А мы защитники", – сказал он.

Экс-премьер Украины назвал "впечатляющими" цифры, которыми характеризуют потери российских войск в Украине с начала полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года.

"Вы сказали, 1800 танков. Они потеряли в два раза больше танков, почти в два раза больше. [...] Та же история с БМП. Несколько иная пропорция по ракетным системам залпового огня, но плюс-минус. Что это значит? Это означает, что даже если эти цифры соответствуют действительности, то объем этой военной техники в разы меньше, чем тот, который уже потерян Россией из-за того, что украинская армия демилитаризирует Россию", – объяснил Яценюк.

Война России против Украины. Главное (обновляется)