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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Яценюк – россиянам: Убийца – Путин, а мы – защитники. ВСУ демилитаризуют Россию

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Яценюк обратил внимание на потери РФ в войне против Украины
Яценюк обратил внимание на потери РФ в войне против Украины
Фото: Арсеній Яценюк / Facebook

В интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону к россиянам в связи с нападением РФ на Украину на русском языке обратился премьер-министр Украины в 2014–2016 годах, лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк.

"Поблагодарите вашего [президента Владимира] Путина за то, что каждый день на украинской земле украинские вооруженные силы, защищая свою землю, убивают русских, которых туда отправил ваш президент, фамилия которому Путин. Не мы убийцы – Путин убийца. А мы защитники", – сказал он.

Экс-премьер Украины назвал "впечатляющими" цифры, которыми характеризуют потери российских войск в Украине с начала полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года.

"Вы сказали, 1800 танков. Они потеряли в два раза больше танков, почти в два раза больше. [...] Та же история с БМП. Несколько иная пропорция по ракетным системам залпового огня, но плюс-минус. Что это значит? Это означает, что даже если эти цифры соответствуют действительности, то объем этой военной техники в разы меньше, чем тот, который уже потерян Россией из-за того, что украинская армия демилитаризирует Россию", – объяснил Яценюк.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

24 февраля 2022 года Россия полномасштабно вторглась на территорию Украины.

Потери российских оккупантов с 24 февраля 2022 года по 13 февраля 2023 года, по данным Генштаба ВСУ, составили около 138 340 человек личного состава.

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Дмитрий ГОРДОН
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Теги: Арсений Яценюк, армия, война, танки, вторжение, ВСУ, война России против Украины, БМП, потери армии России, россияне
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