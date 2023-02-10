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Яценюк о российской агентуре в украинской власти: Кротов и крыс у нас до черта

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Яценюк: Люстрация должна была быть произведена давно
Яценюк: Люстрация должна была быть произведена давно
Фото: Арсеній Яценюк / Facebook

В интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону премьер-министр Украины в 2014–2016 годах, лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк прокомментировал ситуацию с исполняющим обязанности руководителя департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники Министерства обороны Украины Александра Лиева, которого уволили из ведомства после публикации информации о его возможной связи с Россией.

"Я читал в печати много историй об этом человеке. Пусть на все эти вопросы отвечают органы государственной власти, которые его туда назначали. Что я думаю? Я думаю, что таких кротов и крыс – пруд пруди. Я не знаю, я не могу утверждать об этом Лиеве. Я вам скажу почему. Потому что сначала появился его российский паспорт, а затем была информация, что этот паспорт – не его. Я видел видео на фоне Совета министров Автономной Республики Крым, где он что-то рассказывал о "референдуме". Я вообще не понимаю, почему это дошло до нашей с вами дискуссии, если это должно все останавливаться на уровне специальной проверки Службы безопасности Украины и лица, подписывающего приказ о назначении – это министр обороны Украины", – сказал Яценюк.

Он напомнил, что раньше западные партнеры не доверяли украинской власти именно из-за большого присутствия агентов России.

"Помню, в 2014 году у нас была ключевая проблема, почему нам было сложно работать с нашими западными партнерами, – потому что западные партнеры не передавали информацию нам, так как откровенно мне было сказано: да у вас там одна российская агентура. И эту агентуру нужно было чистить, а не приводить назад. Еще раз говорю, безотносительно этой персоны. Я не знаю, эта персона, правда или неправда. Если это правда, на это должно быть соответствующее решение специальных органов Украины, и в результате этого решения должно быть не просто увольнение, а привлечение к уголовной ответственности. И эта чистка, эта люстрация должна была быть произведена давно", – подчеркнул Яценюк.

Яценюк: Любой, кто будет говорить о нейтральном статусе Украины, – предатель. Полный текст интервью

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

31 января глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин заявил о "российской принадлежности" Лиева, о том, что перед аннексией полуострова Крым Россией он блокировал доступ ВСУ к маякам и поддерживал "референдум". Шабунин выразил мнение, что "вывод должен быть исключительно кадровым" и "касаться этот вывод должен непосредственно министра".

Лиев назвал чепухой обвинения в "пророссийскости" и подчеркнул, что в период с 2014-го по 2022 год четыре раза успешно проходил спецпроверки по допуску к гостайне.

2 февраля "Украинская правда", ссылаясь на источники в украинской разведке, заявила, что у Лиева якобы есть российский паспорт, выданный в 2019 году. Издание опубликовало (а позднее удалило) фото "документа", по ряду признаков являющееся подделкой. Сам Лиев также заявил, что информация о паспорте – фейк. 

1 февраля  Лиев заявил "Цензор.НЕТ", что подал Резникову заявление об уходе с должности.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Дмитрий Гордон, СБУ, Арсений Яценюк, Украина, шпионаж, люстрация, Александр Лиев, Минобороны, власть
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