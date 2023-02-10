Яценюк о российской агентуре в украинской власти: Кротов и крыс у нас до черта

"Я читал в печати много историй об этом человеке. Пусть на все эти вопросы отвечают органы государственной власти, которые его туда назначали. Что я думаю? Я думаю, что таких кротов и крыс – пруд пруди. Я не знаю, я не могу утверждать об этом Лиеве. Я вам скажу почему. Потому что сначала появился его российский паспорт, а затем была информация, что этот паспорт – не его. Я видел видео на фоне Совета министров Автономной Республики Крым, где он что-то рассказывал о "референдуме". Я вообще не понимаю, почему это дошло до нашей с вами дискуссии, если это должно все останавливаться на уровне специальной проверки Службы безопасности Украины и лица, подписывающего приказ о назначении – это министр обороны Украины", – сказал Яценюк.

Он напомнил, что раньше западные партнеры не доверяли украинской власти именно из-за большого присутствия агентов России.

"Помню, в 2014 году у нас была ключевая проблема, почему нам было сложно работать с нашими западными партнерами, – потому что западные партнеры не передавали информацию нам, так как откровенно мне было сказано: да у вас там одна российская агентура. И эту агентуру нужно было чистить, а не приводить назад. Еще раз говорю, безотносительно этой персоны. Я не знаю, эта персона, правда или неправда. Если это правда, на это должно быть соответствующее решение специальных органов Украины, и в результате этого решения должно быть не просто увольнение, а привлечение к уголовной ответственности. И эта чистка, эта люстрация должна была быть произведена давно", – подчеркнул Яценюк.

Яценюк: Любой, кто будет говорить о нейтральном статусе Украины, – предатель. Полный текст интервью

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube