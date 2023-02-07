Яценюк рассказал, сколько миллиардов долларов потеряла Россия в 2022 году

"Если посмотреть за 2022 год, что произошло в России? Падение российского ВВП составило 2,9%. Конечно, это не то, чего все ждали. Потому что все ждали 10–15%. Но 2,9 – это 2,9. Я могу долго объяснять, почему только 2,9. [...] В первую очередь потому, что слишком стремительно выросли цены на энергоносители. Но это потеря $73 млрд", – сказал он.

Экс-премьер Украины подчеркнул, что официальная статистика в России может не совпадать с реальностью в связи с тем, что "там лгут, как псы".

"Кстати, дефицит [госбюджета в РФ] большой. $51 млрд дефицита – это 2,4% против 1% запланированного. И теперь. Те расходы, которые они планировали на 2022 год и которые они реально выполнили, они на 24% больше профинансировали. А это нужно было $115 млрд привлечь. Для этого они налоги увеличивали, вытаскивали дивиденды из "газпромов", "роснефтей", деньги печатали", – объяснил Яценюк.

Он обратил внимание, что инфляция в РФ составила 12% – "увеличен внутренний долг на $36 млрд, на 14%".

"Уменьшены прямые иностранные инвестиции – $17 млрд, это 55%. Дальше падение экспорта газа, потери на экспорт, дополнительные показатели. То есть, в принципе, мой вывод таков. Это не тот эффект, которого я ожидал лично от санкций, скажу откровенно. Я ожидал гораздо более крутого падения России. Но это серьезный первый этап, как обессилить российскую военную машину из-за финансирования ее в первую очередь от продажи углеводородов. Потому что 60% российского бюджета – это что? Это две педали – нефть и газ", – подчеркнул Яценюк.