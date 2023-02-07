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ДЕНЬГИ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Яценюк рассказал, сколько миллиардов долларов потеряла Россия в 2022 году

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Яценюк отметил, что России в 2022 году пришлось печатать деньги
Яценюк отметил, что России в 2022 году пришлось печатать деньги
Фото: Арсеній Яценюк / Facebook

Потери России в 2022 году, когда она полномасштабно вторглась в Украину, оказались не такими, как этого ожидали. Об этом в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону заявил премьер-министр Украины в 2014–2016 годах, лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк.

"Если посмотреть за 2022 год, что произошло в России? Падение российского ВВП составило 2,9%. Конечно, это не то, чего все ждали. Потому что все ждали 10–15%. Но 2,9 – это 2,9. Я могу долго объяснять, почему только 2,9. [...] В первую очередь потому, что слишком стремительно выросли цены на энергоносители. Но это потеря $73 млрд", – сказал он.

Экс-премьер Украины подчеркнул, что официальная статистика в России может не совпадать с реальностью в связи с тем, что "там лгут, как псы".

"Кстати, дефицит [госбюджета в РФ] большой. $51 млрд дефицита – это 2,4% против 1% запланированного. И теперь. Те расходы, которые они планировали на 2022 год и которые они реально выполнили, они на 24% больше профинансировали. А это нужно было $115 млрд привлечь. Для этого они налоги увеличивали, вытаскивали дивиденды из "газпромов", "роснефтей", деньги печатали", – объяснил Яценюк.

Он обратил внимание, что инфляция в РФ составила 12% – "увеличен внутренний долг на $36 млрд, на 14%".

"Уменьшены прямые иностранные инвестиции – $17 млрд, это 55%. Дальше падение экспорта газа, потери на экспорт, дополнительные показатели. То есть, в принципе, мой вывод таков. Это не тот эффект, которого я ожидал лично от санкций, скажу откровенно. Я ожидал гораздо более крутого падения России. Но это серьезный первый этап, как обессилить российскую военную машину из-за финансирования ее в первую очередь от продажи углеводородов. Потому что 60% российского бюджета – это что? Это две педали – нефть и газ", – подчеркнул Яценюк.

Контекст:

После полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году США, Канада, Евросоюз, Великобритания, Австралия, Япония и другие страны ввели против РФ несколько пакетов санкций, в том числе лично против президента России Владимира Путина и топ-чиновников РФ.

Под санкции, в частности, попали все 328 депутатов Госдумы, которые проголосовали за обращение к Путину с просьбой признать "независимость" территорий, оккупированных российскими группировками "ЛДНР". В минфине США подчеркнули, что это решение Путин использовал для оправдания войны против Украины.

По информации глобальной базы данных по отслеживанию санкций Castellum, с конца февраля 2022 года на РФ было наложено почти 11 тыс. ограничений. В целом с 2014 года, когда РФ оккупировала Крым и часть территории Донбасса, – 13,5 тыс. Теперь Россия – самая подсанкционная страна в мире, она опередила Иран, Сирию и КНДР.

видео

Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Арсений Яценюк, инфляция, газ, инвестиции, санкции, статистика, нефть, экспорт, финансы, финансирование, расходы, потери
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