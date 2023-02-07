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Яценюк: Переговоры – это еще один виток нестабильности. Мы даже не представляем, сколько еще горячих точек возникнет в мире

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Яценюк: Крайне важно, чтобы Украина получала максимум поддержки и в кратчайшие сроки отвоевала собственную территорию
Яценюк: Крайне важно, чтобы Украина получала максимум поддержки и в кратчайшие сроки отвоевала собственную территорию
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Чем дольше будет длиться война России против Украины, тем больше конфликтов в мире может возникать. Такое мнение высказал в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону премьер-министр Украины в 2014–2016 годах, лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк.

"Есть высокая степень глобальной нестабильности. В рамках этой глобальной нестабильности крайне важно, чтобы Украина получала максимум оружия, чтобы Украина получала максимум поддержки и в кратчайшие сроки отвоевала собственную территорию, завершила эту войну и приступила уже к переговорам с Россией о репарациях, о Международном уголовном суде, об уголовной ответственности, о конфискации ее активов и о том, как восстановить международный порядок", – сказал Яценюк.

По его словам, продолжительная война в Украине выгодна России и антизападным силам.

"Чем дольше будет продолжаться война России против Украины, тем больше конфликтов в мире может возникать. И здесь крайне важно этому тезису не дать двойной трактовки. Это не значит, что – о, давайте сядем за стол переговоров. Это значит: давайте сядем за штурвалы танков Leopard, за дальнобойную артиллерию, чтобы Украина победоносно завершила войну и восстановила мировой порядок. И тогда это стабилизирует мир", – подчеркнул Яценюк.

Он убежден, что затягивание войны может привести к появлению большого количества горячих точек по всему миру.

"Я никогда не поверю, что [президент Украины Владимир] Зеленский пойдет на какие-то условные переговоры, – это будет проигрыш Украины, западного мира и это будет еще один виток нестабильности. Тогда Китай отправится на Тайвань. Тогда мы даже не отдаем себе отчета, что будет происходить на Ближнем Востоке и сколько еще горячих точек возникнет в мире. Поэтому чем быстрее Украина победит в этой войне, тем быстрее мир вернется к новому глобальному порядку, который нужно все равно создавать", – заявил Яценюк.

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

В 2022 году, спустя месяцы после полномасштабного вторжения, Путин требовал от Украины прекратить огонь и немедленно сесть за стол переговоров, при этом исключив, что возврат Украине ее территорий будет в повестке дня.

В ответ Зеленский заявил, что в Украине "готовы к диалогу с Россией, но уже с другим президентом" в Москве. 10 ноября Зеленский сказал, что не исключает переговоров с РФ об окончании войны. Он подчеркнул, что, "кроме ультиматумов, ничего не слышал от действующего президента РФ", но "не закрыл дверь".

25 декабря Путин в очередной раз заявил, что Россия готова к переговорам, возложив вину и за отказ от переговоров, и за развязывание войны на Украину и Запад. Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк посоветовал ему "вернуться к реальности".

1 февраля 2023 года спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко заявила, что Россия "готова к переговорам" по прекращению войны "без предварительных условий".

6 февраля секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что в РФ "умоляют" о переговорах с Украиной. При этом он подчеркнул, что условия Украины "достаточно простые" – Россия должна покинуть все украинские территории.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Дмитрий Гордон, Арсений Яценюк, Украина, оружие, война, переговоры, российская агрессия, война России против Украины
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