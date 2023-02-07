Яценюк: Переговоры – это еще один виток нестабильности. Мы даже не представляем, сколько еще горячих точек возникнет в мире

"Есть высокая степень глобальной нестабильности. В рамках этой глобальной нестабильности крайне важно, чтобы Украина получала максимум оружия, чтобы Украина получала максимум поддержки и в кратчайшие сроки отвоевала собственную территорию, завершила эту войну и приступила уже к переговорам с Россией о репарациях, о Международном уголовном суде, об уголовной ответственности, о конфискации ее активов и о том, как восстановить международный порядок", – сказал Яценюк.

По его словам, продолжительная война в Украине выгодна России и антизападным силам.

"Чем дольше будет продолжаться война России против Украины, тем больше конфликтов в мире может возникать. И здесь крайне важно этому тезису не дать двойной трактовки. Это не значит, что – о, давайте сядем за стол переговоров. Это значит: давайте сядем за штурвалы танков Leopard, за дальнобойную артиллерию, чтобы Украина победоносно завершила войну и восстановила мировой порядок. И тогда это стабилизирует мир", – подчеркнул Яценюк.

Он убежден, что затягивание войны может привести к появлению большого количества горячих точек по всему миру.

"Я никогда не поверю, что [президент Украины Владимир] Зеленский пойдет на какие-то условные переговоры, – это будет проигрыш Украины, западного мира и это будет еще один виток нестабильности. Тогда Китай отправится на Тайвань. Тогда мы даже не отдаем себе отчета, что будет происходить на Ближнем Востоке и сколько еще горячих точек возникнет в мире. Поэтому чем быстрее Украина победит в этой войне, тем быстрее мир вернется к новому глобальному порядку, который нужно все равно создавать", – заявил Яценюк.

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