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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Данилов заявил, что в РФ "умоляют" о переговорах с Украиной, пытаясь привлечь как посредников "уже и Бразилию"

Данилов подчеркнул, что для переговоров с РФ у Украины есть "простые условия"
Данилов подчеркнул, что для переговоров с РФ у Украины есть "простые условия"
Фото: Олексій Данілов / Facebook

В России понимают, что приказ президента Владимира Путина полностью захватить Донецкую и Луганскую области их армия выполнить не сможет. Об этом в интервью Радио НВ заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.

"[Они] понимают, что достичь тех возможностей, которые они себе ставили по захвату нашей страны, у них нет никаких способностей, поэтому на сегодняшний день умоляют, берут целые пулы переговорщиков. Они сейчас ведут огромную работу с определенными группами для того, чтобы они вступили в переговоры", – сказал он.

По словам секретаря СНБО, "уже и Бразилия, и кого только нет в посредничестве".

Данилов подчеркнул, что на предложение "Давайте будем договариваться" у Украины есть "достаточно простые" условия, которые уже озвучивались президентом Украины Владимиром Зеленским. Он, в частности, отметил, что Россия должна покинуть все украинские территории, поспособствовать в привлечении к ответственности причастных к военным преступлениям лиц, а также "обязательно" должны быть гарантии безопасности Украины.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В 2022 году, спустя месяцы после полномасштабного вторжения, Путин требовал от Украины прекратить огонь и немедленно сесть за стол переговоров, при этом исключив, что возврат Украине ее территорий будет в повестке дня.

В ответ Зеленский заявил, что в Украине "готовы к диалогу с Россией, но уже с другим президентом" в Москве.

10 ноября Зеленский сказал, что не исключает переговоров с РФ об окончании войны. Он подчеркнул, что, "кроме ультиматумов, ничего не слышал от действующего президента РФ", но "не закрыл дверь". Об условиях, входящих в украинскую формулу мира, Зеленский говорил на заседании Генассамблеи ООН 22 сентября и на саммите G20 15 ноября. Поначалу в ней было пять пунктов, затем стало 10.

16 ноября украинский президент сообщил, что "получал сигналы от партнеров" о желании Путина провести переговоры. В ответ Зеленский "предложил публичную форму [переговоров], потому что Россия ведет с Украиной войну публичную".

25 декабря Путин в очередной раз заявил, что Россия готова к переговорам, возложив вину и за отказ от переговоров, и за развязывание войны на Украину и Запад. Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк посоветовал ему "вернуться к реальности".

1 февраля 2023 года спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко заявила, что Россия "готова к переговорам" по прекращению войны "без предварительных условий".

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, Украина, война, Бразилия, СНБО, переговоры, вторжение, война России против Украины, президент, Алексей Данилов
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