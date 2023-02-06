Данилов заявил, что в РФ "умоляют" о переговорах с Украиной, пытаясь привлечь как посредников "уже и Бразилию"

"[Они] понимают, что достичь тех возможностей, которые они себе ставили по захвату нашей страны, у них нет никаких способностей, поэтому на сегодняшний день умоляют, берут целые пулы переговорщиков. Они сейчас ведут огромную работу с определенными группами для того, чтобы они вступили в переговоры", – сказал он.
По словам секретаря СНБО, "уже и Бразилия, и кого только нет в посредничестве".
Данилов подчеркнул, что на предложение "Давайте будем договариваться" у Украины есть "достаточно простые" условия, которые уже озвучивались президентом Украины Владимиром Зеленским. Он, в частности, отметил, что Россия должна покинуть все украинские территории, поспособствовать в привлечении к ответственности причастных к военным преступлениям лиц, а также "обязательно" должны быть гарантии безопасности Украины.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
В 2022 году, спустя месяцы после полномасштабного вторжения, Путин требовал от Украины прекратить огонь и немедленно сесть за стол переговоров, при этом исключив, что возврат Украине ее территорий будет в повестке дня.
В ответ Зеленский заявил, что в Украине "готовы к диалогу с Россией, но уже с другим президентом" в Москве.
10 ноября Зеленский сказал, что не исключает переговоров с РФ об окончании войны. Он подчеркнул, что, "кроме ультиматумов, ничего не слышал от действующего президента РФ", но "не закрыл дверь". Об условиях, входящих в украинскую формулу мира, Зеленский говорил на заседании Генассамблеи ООН 22 сентября и на саммите G20 15 ноября. Поначалу в ней было пять пунктов, затем стало 10.
16 ноября украинский президент сообщил, что "получал сигналы от партнеров" о желании Путина провести переговоры. В ответ Зеленский "предложил публичную форму [переговоров], потому что Россия ведет с Украиной войну публичную".
25 декабря Путин в очередной раз заявил, что Россия готова к переговорам, возложив вину и за отказ от переговоров, и за развязывание войны на Украину и Запад. Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк посоветовал ему "вернуться к реальности".
1 февраля 2023 года спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко заявила, что Россия "готова к переговорам" по прекращению войны "без предварительных условий".