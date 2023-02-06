Данилов заявил, что в РФ "умоляют" о переговорах с Украиной, пытаясь привлечь как посредников "уже и Бразилию"

Данилов подчеркнул, что для переговоров с РФ у Украины есть "простые условия" Фото: Олексій Данілов / Facebook

"[Они] понимают, что достичь тех возможностей, которые они себе ставили по захвату нашей страны, у них нет никаких способностей, поэтому на сегодняшний день умоляют, берут целые пулы переговорщиков. Они сейчас ведут огромную работу с определенными группами для того, чтобы они вступили в переговоры", – сказал он.

По словам секретаря СНБО, "уже и Бразилия, и кого только нет в посредничестве".

Данилов подчеркнул, что на предложение "Давайте будем договариваться" у Украины есть "достаточно простые" условия, которые уже озвучивались президентом Украины Владимиром Зеленским. Он, в частности, отметил, что Россия должна покинуть все украинские территории, поспособствовать в привлечении к ответственности причастных к военным преступлениям лиц, а также "обязательно" должны быть гарантии безопасности Украины.

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