Кулеба: Предложения переговоров от России – это ловушка. Убийцы и террористы пытаются изображать из себя миротворцев

"Фальшивые предложения переговоров от России – это ловушка для Украины, Европы и всего мира. Убийцы и террористы, напавшие на суверенную страну, пытаются изображать из себя миротворцев. Москва не стремится к справедливому и прочному миру", – сказал Кулеба.
По его словам, предлагая переговоры, Россия хочет выиграть время, чтобы восстановить свой военный потенциал, а затем возобновить агрессию с новой силой.
"Если международное сообщество согласится выполнять Устав ООН, России придется начать настоящие переговоры и вывести свои войска со всех украинских территорий. Только вместе мы заставим Москву вернуться к дипломатии, уважать международное право и, наконец, положить конец этой войне – не очередной отсрочкой, а продолжительным миром", – подчеркнул министр.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Президент Украины Владимир Зеленский в декабре 2022 года выступал с призывом к России начать вывод войск на праздники. "Рождество по григорианскому календарю, Новый год, Рождество по юлианскому календарю. Это время, когда нормальные люди думают о мире, а не об агрессии. Я предлагаю России хотя бы попытаться доказать, что она способна отказаться от агрессии. Было бы правильно именно на это Рождество начать вывод российских войск с международно признанной территории Украины", – сказал он. В Кремле тогда ответили отказом.
Президент РФ Владимир Путин заявил 5 января этого года, что якобы поручил оккупационным войскам на Рождество прекратить огонь "по всей линии боевого соприкосновения сторон".
Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов назвал это заявление ложью и лицемерием. Подоляк подчеркнул, что Украина уничтожает исключительно членов оккупационной армии на своей земле, и заявил, что РФ должна покинуть оккупированные территории.
Президент США Джо Байден считает, что Путин "пытается сделать передышку".
Глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что, если бы Путин действительно хотел мира, он вывел бы войска с территории Украины, но, видимо, он "хочет продолжить войну после небольшого перерыва".
Зеленский заявил, что в мире всем известно, "как Кремль использует передышки на войне: чтобы продолжить войну с новой силой".
Несмотря на заявления Путина, на Рождество российские оккупанты продолжали вести боевые действия с обычной интенсивностью.