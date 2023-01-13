Кулеба: Предложения переговоров от России – это ловушка. Убийцы и террористы пытаются изображать из себя миротворцев

"Фальшивые предложения переговоров от России – это ловушка для Украины, Европы и всего мира. Убийцы и террористы, напавшие на суверенную страну, пытаются изображать из себя миротворцев. Москва не стремится к справедливому и прочному миру", – сказал Кулеба.

По его словам, предлагая переговоры, Россия хочет выиграть время, чтобы восстановить свой военный потенциал, а затем возобновить агрессию с новой силой.

"Если международное сообщество согласится выполнять Устав ООН, России придется начать настоящие переговоры и вывести свои войска со всех украинских территорий. Только вместе мы заставим Москву вернуться к дипломатии, уважать международное право и, наконец, положить конец этой войне – не очередной отсрочкой, а продолжительным миром", – подчеркнул министр.

Война России против Украины. Главное (обновляется)