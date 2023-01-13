Оккупанты ночью обстреляли Марганецкую общину, выпустили около 10 снарядов – глава Днепропетровской ОВА

Оккупанты применили тяжелую артиллерию.

"Пострадала Марганецкая община. Туда прилетело с десяток вражеских снарядов. Люди не пострадали. Последствия обстрелов выясняются", – говорится в сообщении.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российские оккупанты обстреливают Днепропетровскую область из разных видов вооружения с начала полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года. Чаще всего удары наносятся по южным районам, расположенным неподалеку от Херсонской и Запорожской областей.

Никопольский район граничит с Запорожской областью. Никополь находится под постоянными обстрелами РФ: город расположен на правом берегу Днепра, с противоположной стороны – оккупированный Энергодар и Запорожская АЭС. Марганецкий район также постоянно подвергается обстрелам, которые российские оккупанты ведут с левого берега Днепра.