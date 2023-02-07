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Яценюк: Коррупция во время войны должна приравниваться к госизмене

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Яценюк: Коррупция в Украине дает прекрасный корм для имперской больной России
Яценюк: Коррупция в Украине дает прекрасный корм для имперской больной России
Фото: yatsenyuk.org.ua

Коррупция подрывает веру западных союзников в Украину, заявил в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону премьер-министр Украины в 2014–2016 годах, лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк.

"Коррупция существует не только в Украине. Возможно ли искоренить коррупцию? Это правильная амбиция, но даже в таких продвинутых демократиях, как Соединенные Штаты и Европейский союз, полностью искоренить коррупцию не удалось. Но что там удалось? Там удалось построить институты и систему по борьбе с коррупцией, ответственности и привлечения к ответственности", – отметил Яценюк.

По его словам, наказание за коррупционные преступления во время войны должно быть жестче.

"То, что сейчас происходит в Украине, о чем пишет пресса, – это не просто коррупция. Это не взятку где-то взяли за возмещение, условно, НДС. Это не классическая коррупция. А коррупция во время войны должна приравниваться к государственной измене. Ведь когда страна вся истекает кровью, а они воруют у истекающих кровью – это государственные предатели", – заявил Яценюк.

Он подчеркнул, что в Украине созданы и работают все необходимые антикоррупционные структуры и они должны вести системную борьбу с злоупотреблениями властью.

"Самое ключевое в том, чтобы это была системная борьба. При мне тоже были задержания. Правоохранительные органы тогда также массово проводили обыски. То есть было также очень много медийных событий. Но они до суда так и не дошли. Я исключительно за институционную борьбу с коррупцией. Институции созданы, и учреждения должны делать свою работу. Не говоря уже о том, что во время войны это не просто подрывает мораль внутри страны, это не просто вообще преступная деятельность, граничащая с государственной изменой, но это подрывает веру и доверие наших западных союзников и дает прекрасный корм для имперской больной России", – сказал Яценюк.

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

21 января издание ZN.UA сообщило, что в соответствии с соглашением Минобороны от 23 декабря 2022 года министерство якобы закупает продукты для украинских военнослужащих в два-три раза дороже, чем они стоят в киевских супермаркетах. В ООО "Актив компани", о контракте с которым шла речь в статье, опровергли завышение цен.

2 февраля ГБР заявило о задержании пяти человек по подозрению в поставках продуктов питания военным "на бумаге".

26 января заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд заявила, что в Украину прибыли американские аудиторы, цель которых – проверить использование Украиной военной помощи, предоставляемой Западом.

31 января в ответ на запрос Reuters министерство финансов США объявило, что у него нет каких-либо сведений о том, что предоставляемая Украине помощь используется не по назначению.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Дмитрий Гордон, Арсений Яценюк, Украина, коррупция, госизмена, взятка, интервью, власть
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