Яценюк: Коррупция во время войны должна приравниваться к госизмене

"Коррупция существует не только в Украине. Возможно ли искоренить коррупцию? Это правильная амбиция, но даже в таких продвинутых демократиях, как Соединенные Штаты и Европейский союз, полностью искоренить коррупцию не удалось. Но что там удалось? Там удалось построить институты и систему по борьбе с коррупцией, ответственности и привлечения к ответственности", – отметил Яценюк.

По его словам, наказание за коррупционные преступления во время войны должно быть жестче.

"То, что сейчас происходит в Украине, о чем пишет пресса, – это не просто коррупция. Это не взятку где-то взяли за возмещение, условно, НДС. Это не классическая коррупция. А коррупция во время войны должна приравниваться к государственной измене. Ведь когда страна вся истекает кровью, а они воруют у истекающих кровью – это государственные предатели", – заявил Яценюк.

Он подчеркнул, что в Украине созданы и работают все необходимые антикоррупционные структуры и они должны вести системную борьбу с злоупотреблениями властью.

"Самое ключевое в том, чтобы это была системная борьба. При мне тоже были задержания. Правоохранительные органы тогда также массово проводили обыски. То есть было также очень много медийных событий. Но они до суда так и не дошли. Я исключительно за институционную борьбу с коррупцией. Институции созданы, и учреждения должны делать свою работу. Не говоря уже о том, что во время войны это не просто подрывает мораль внутри страны, это не просто вообще преступная деятельность, граничащая с государственной изменой, но это подрывает веру и доверие наших западных союзников и дает прекрасный корм для имперской больной России", – сказал Яценюк.

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