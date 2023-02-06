Яценюк: Я думаю, в Конгрессе США будут слушания о том, каков эффект от санкций против РФ

"Я думаю, скорее всего, в Конгрессе Соединенных Штатов будут слушания по поводу того, каков эффект от санкций. И нам нужно понять, о чем мы неоднократно говорили, что санкции – это не та штука, где ты – раз! – исключил и все – и российская экономика рухнула. Это длинная дорога", – сказал Яценюк.
По его словам, будет неправдой говорить, что "исключительно санкции решат все".
"Санкции – это механизм, как лишить Россию дополнительных источников финансирования войны. Но санкции не являются тем механизмом, который разрешает этот военный конфликт", – подчеркнул экс-премьер Украины.
Он объяснил, что в 2022 году, когда РФ полномасштабно вторглась в Украину и стала объектом масштабных международных санкций, падение ВВП России составило 2,9%.
"Конечно, это не то, чего все ждали. Потому что все ждали 10–15%. Но 2,9 – это 2,9", – отметил Яценюк.
После полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году США, Канада, Евросоюз, Великобритания, Австралия, Япония и другие страны ввели против РФ несколько пакетов санкций, в том числе лично против президента России Владимира Путина и топ-чиновников РФ.
США среди прочего ввели ограничения на операции с суверенным долгом РФ, запретили ввоз долларовых банкнот в РФ, ввели санкции против высшего военного и политического руководства России. Также нижняя палата американского парламента проголосовала за прекращение "нормальных торговых отношений" с Москвой.
В марте под американские санкции попали все 328 депутатов Госдумы, которые проголосовали за обращение к Путину с просьбой признать "независимость" территорий, оккупированных российскими группировками "ЛДНР". В минфине США подчеркнули, что это решение Путин использовал для оправдания войны против Украины.
Госдепартамент США может рассмотреть вопрос смягчения санкций против РФ в случае, если будет решение России вести серьезные переговоры и забрать свои войска с территории Украины, заявила 26 января 2023 года замгоссекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд.
По информации глобальной базы данных по отслеживанию санкций Castellum, с конца февраля 2022 года на РФ было наложено почти 11 тыс. ограничений. В целом с 2014 года, когда РФ оккупировала Крым и часть территории Донбасса, – 13,5 тыс. Теперь Россия – самая подсанкционная страна в мире, она опередила Иран, Сирию и КНДР.