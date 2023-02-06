Яценюк: Я думаю, в Конгрессе США будут слушания о том, каков эффект от санкций против РФ

"Я думаю, скорее всего, в Конгрессе Соединенных Штатов будут слушания по поводу того, каков эффект от санкций. И нам нужно понять, о чем мы неоднократно говорили, что санкции – это не та штука, где ты – раз! – исключил и все – и российская экономика рухнула. Это длинная дорога", – сказал Яценюк.

По его словам, будет неправдой говорить, что "исключительно санкции решат все".

"Санкции – это механизм, как лишить Россию дополнительных источников финансирования войны. Но санкции не являются тем механизмом, который разрешает этот военный конфликт", – подчеркнул экс-премьер Украины.

Он объяснил, что в 2022 году, когда РФ полномасштабно вторглась в Украину и стала объектом масштабных международных санкций, падение ВВП России составило 2,9%.

"Конечно, это не то, чего все ждали. Потому что все ждали 10–15%. Но 2,9 – это 2,9", – отметил Яценюк.