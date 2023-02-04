Российские лоббисты убеждали политиков из ЕС признать аннексию Крыма и снять санкции – расследование

Расследование основано на утечке электронных писем Мирзаханяна, который работал помощником у депутатов Госдумы. Утечку опубликовали хакеры, которые называют себя "Киберхунтой", в 2016–2017 годах.

В этих письмах журналисты нашли проект отмены санкций против России для Латвии, Греции и Парламентской ассамблеи Совета Европы (однако нет никаких указаний на то, что эти предложения были официально выдвинуты), а также для Италии, Австрии и Кипра.

Расследователи установили, что в 2016 году организация Мирзаханяна работала с итальянским депутатом Стефано Вальдегамбери из регионального парламента Венето: это был первый регион Евросоюза, принявший резолюцию об отмене санкций против России. Вслед за Венето схожие пророссийские резолюции о "признании" Крыма частью России приняли еще два итальянских региона – Лигурия и Ломбардия.

Из почты Мирзаханяна также стало известно, что резолюцию Венето планировали внести в итальянский парламент. В одном из писем говорится, что этим займется сенатор Паоло Тосато – коллега Вальдегамбери по правой партии "Лига Севера". При этом в конце документа был раздел с названием "Смета", в котором говорилось: "€20 тыс. + €20 тыс. (внесение), в случае успешного голосования +€15 тыс.". Впоследствии Тосато внес в парламент проект резолюции, который был отклонен сенаторами.

В том же документе указана смета на внесение аналогичной резолюции и в австрийский парламент: "€20 тыс., в случае успешного голосования +€15 тыс.". Внести резолюцию должен был депутат Йоханнес Хюбнер из Австрийской партии свободы. В том же июне 2016 года Хюбнер действительно внес такую резолюцию, но, как и в Италии, она не нашла поддержки большинства депутатов.

Единственной страной, в которой за подобную австрийской и итальянской резолюциям проголосовал национальный парламент, стал Кипр. В принятом в 2016 году документе также требовалось снять персональные санкции с отдельных граждан России и соблюдать Минские договоренности, заключенные Киевом и Москвой из-за конфликта на востоке Украины.

В почте Мирзаханяна предварительный текст резолюции был согласован за неделю до голосования, но о финансировании кого-либо из депутатов Кипра речь не идет. Однако в том же году российско-кипрский бизнесмен Сергей Козлов пожертвовал €15 тыс. Прогрессивной партии трудового народа, лидер которой Андрос Киприану внес резолюцию в парламент страны.

Согласно слитой переписке, команда Мирзаханяна также занималась налаживанием сотрудничества с европейскими политиками, приглашая их на Ялтинский международный экономический форум, который проходил ежегодно с 2016-го по 2019 год. В переписке есть список из имен девяти приглашенных в Ялту европейских политиков из Австрии, Германии, Италии, Чехии и Польши и их гонорары на общую сумму €21 500.

Фото: occrp.org

Из писем, датированных 2017 годом, следует, что организация Мирзаханяна работала с командой российского депутата Леонида Слуцкого, чтобы приглашать видных европейских деятелей для наблюдения за выборами в России в сентябре 2017 года.

Приглашения отправляли через основанный Слуцким "Российский фонд мира", а бюджет для оплаты расходов на 2017 год составил не менее €68 тыс., в том числе для оплаты дороги и проживания, как следует из электронных писем.

Среди наблюдателей были три члена Европарламента: Яромир Количек из Чехии, Доминик Бильде из Франции и Андре Элиссен из Нидерландов, а также депутат палаты представителей парламента Бельгии Альдо Каркачи, депутат Национального совета Словакии Марек Крайчи, депутат Народного собрания Болгарии Румен Гечев и депутат Риксдага Швеции Павел Гамов.

Стефано Вальдеганбери также работал наблюдателем в Крыму во время президентских выборов 2018 года и парламентских выборов 2021 года.