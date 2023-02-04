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Российские лоббисты убеждали политиков из ЕС признать аннексию Крыма и снять санкции – расследование

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Политтехнолог Саргис Мирзаханян сотрудничал с европейскими политиками для снятия российских санкций
Политтехнолог Саргис Мирзаханян сотрудничал с европейскими политиками для снятия российских санкций
Фото: Саргис Мирзаханян / "ВКонтакте"

Связанный с Кремлем и Госдумой российский политтехнолог Саргис Мирзаханян и его незарегистрированная лоббистская группа "Международное агентство актуальной политики" с 2014 года сотрудничали с лояльными России европейскими политиками в попытках убедить ЕС признать Крым российским и снять санкции за его аннексию. Об этом говорится в опубликованном 3 февраля расследовании "Важных историй", Eesti Ekspress, OCCRP, IRPI и Profil.

Расследование основано на утечке электронных писем Мирзаханяна, который работал помощником у депутатов Госдумы. Утечку опубликовали хакеры, которые называют себя "Киберхунтой", в 2016–2017 годах.

В этих письмах журналисты нашли проект отмены санкций против России для Латвии, Греции и Парламентской ассамблеи Совета Европы (однако нет никаких указаний на то, что эти предложения были официально выдвинуты), а также для Италии, Австрии и Кипра.

Расследователи установили, что в 2016 году организация Мирзаханяна работала с итальянским депутатом Стефано Вальдегамбери из регионального парламента Венето: это был первый регион Евросоюза, принявший резолюцию об отмене санкций против России. Вслед за Венето схожие пророссийские резолюции о "признании" Крыма частью России приняли еще два итальянских региона – Лигурия и Ломбардия.

Из почты Мирзаханяна также стало известно, что резолюцию Венето планировали внести в итальянский парламент. В одном из писем говорится, что этим займется сенатор Паоло Тосато – коллега Вальдегамбери по правой партии "Лига Севера". При этом в конце документа был раздел с названием "Смета", в котором говорилось: "20 тыс. + 20 тыс. (внесение), в случае успешного голосования +15 тыс.". Впоследствии Тосато внес в парламент проект резолюции, который был отклонен сенаторами.

В том же документе указана смета на внесение аналогичной резолюции и в австрийский парламент: "€20 тыс., в случае успешного голосования +€15 тыс.". Внести резолюцию должен был депутат Йоханнес Хюбнер из Австрийской партии свободы. В том же июне 2016 года Хюбнер действительно внес такую резолюцию, но, как и в Италии, она не нашла поддержки большинства депутатов.

Единственной страной, в которой за подобную австрийской и итальянской резолюциям проголосовал национальный парламент, стал Кипр. В принятом в 2016 году документе также требовалось снять персональные санкции с отдельных граждан России и соблюдать Минские договоренности, заключенные Киевом и Москвой из-за конфликта на востоке Украины.

В почте Мирзаханяна предварительный текст резолюции был согласован за неделю до голосования, но о финансировании кого-либо из депутатов Кипра речь не идет. Однако в том же году российско-кипрский бизнесмен Сергей Козлов пожертвовал €15 тыс. Прогрессивной партии трудового народа, лидер которой Андрос Киприану внес резолюцию в парламент страны.

Согласно слитой переписке, команда Мирзаханяна также занималась налаживанием сотрудничества с европейскими политиками, приглашая их на Ялтинский международный экономический форум, который проходил ежегодно с 2016-го по 2019 год. В переписке есть список из имен девяти приглашенных в Ялту европейских политиков из Австрии, Германии, Италии, Чехии и Польши и их гонорары на общую сумму €21 500.

Фото: occrp.org
Фото: occrp.org

Из писем, датированных 2017 годом, следует, что организация Мирзаханяна работала с командой российского депутата Леонида Слуцкого, чтобы приглашать видных европейских деятелей для наблюдения за выборами в России в сентябре 2017 года.

Приглашения отправляли через основанный Слуцким "Российский фонд мира", а бюджет для оплаты расходов на 2017 год составил не менее €68 тыс., в том числе для оплаты дороги и проживания, как следует из электронных писем.

Среди наблюдателей были три члена Европарламента: Яромир Количек из Чехии, Доминик Бильде из Франции и Андре Элиссен из Нидерландов, а также депутат палаты представителей парламента Бельгии Альдо Каркачи, депутат Национального совета Словакии Марек Крайчи, депутат Народного собрания Болгарии Румен Гечев и депутат Риксдага Швеции Павел Гамов. 

Стефано Вальдеганбери также работал наблюдателем в Крыму во время президентских выборов 2018 года и парламентских выборов 2021 года.

Контекст:

Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. "Присоединение" полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

В отношении России действует несколько санкционных пакетов Евросоюза. Часть из них связана с незаконной оккупацией Крыма. Секторальные ограничительные меры были первоначально введены в июле 2014 года в связи с дестабилизирующими действиями России против Украины.

Также в отношении РФ действуют несколько санкционных пакетов ЕС, которые запрещают европейским компаниям инвестировать в Крым.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Германия, Крым, Украина, Греция, Кипр, Италия, хакеры, Болгария, Австрия, ПАСЕ, Бельгия, Кремль, депутаты, Госдума, аннексия, политика, журналисты, резолюция, Европа, голосование, Евросоюз, финансирование, OCCRP, Венето, Лига Севера, ЕС
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