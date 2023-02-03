Зеленский: Для нас очень важно, чтобы РФ не находила возможности обходить санкции

"Мы очень заинтересованы, чтобы у России не было возможности возродить оборонное производство. Санкции замедлили эти процессы. Нам четко понятно, какое количество ракет производилось до начала полномасштабного вторжения благодаря санкциям ЕС и санкциям США, Великобритании, других партнеров. Для нас очень важно, чтобы они не находили возможности обходить – они обходят некоторые из этих санкций благодаря другим государствам. Но это вопрос, который мы четко отслеживаем", – сказал президент.
Он отметил, что о фактах обхода санкций Украина уведомляет партнеров и хочет, чтобы на это реагировали.
Последний на данный момент, девятый, пакет санкций против России из-за ее полномасштабного военного вторжения в Украину Еврокомиссия представила 7 декабря 2022 года, Совет ЕС окончательно утвердил его 16 декабря.
Зеленский ожидает, что новый пакет санкций Европейского союза будет более эффективным, чем предыдущие. В то же время 23 января 2023 года польское агентство PAP со ссылкой на представителя Польши в ЕС Анджея Садоса сообщило, что в Еврокомиссии затормозилась работа над 10-м пакетом санкций против России и еще одним – против Беларуси.
3 февраля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что 10-й пакет санкций против России Евросоюз намерен утвердить до 24 февраля. По ее словам, объем ограничений – €10 млрд.