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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский: Для нас очень важно, чтобы РФ не находила возможности обходить санкции

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Зеленский отметил, что Украина отслеживает обход санкций Россией
Зеленский отметил, что Украина отслеживает обход санкций Россией
Фото: EPA

Украина заинтересована, чтобы у РФ не было возможности возродить оборонное производство и обходить санкции. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам саммита Украина – ЕС 3 февраля в Киеве, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Мы очень заинтересованы, чтобы у России не было возможности возродить оборонное производство. Санкции замедлили эти процессы. Нам четко понятно, какое количество ракет производилось до начала полномасштабного вторжения благодаря санкциям ЕС и санкциям США, Великобритании, других партнеров. Для нас очень важно, чтобы они не находили возможности обходить – они обходят некоторые из этих санкций благодаря другим государствам. Но это вопрос, который мы четко отслеживаем", – сказал президент.

Он отметил, что о фактах обхода санкций Украина уведомляет партнеров и хочет, чтобы на это реагировали.

Контекст:

Последний на данный момент, девятый, пакет санкций против России из-за ее полномасштабного военного вторжения в Украину Еврокомиссия представила 7 декабря 2022 года, Совет ЕС окончательно утвердил его 16 декабря.

Зеленский ожидает, что новый пакет санкций Европейского союза будет более эффективным, чем предыдущие. В то же время 23 января 2023 года польское агентство PAP со ссылкой на представителя Польши в ЕС Анджея Садоса сообщило, что в Еврокомиссии затормозилась работа над 10-м пакетом санкций против России и еще одним – против Беларуси.

3 февраля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что 10-й пакет санкций против России Евросоюз намерен утвердить до 24 февраля. По ее словам, объем ограничений – €10 млрд.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Украина, санкции, Владимир Зеленский, саммит Украина – ЕС, война России против Украины
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