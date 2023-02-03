Зеленский: Для нас очень важно, чтобы РФ не находила возможности обходить санкции

"Мы очень заинтересованы, чтобы у России не было возможности возродить оборонное производство. Санкции замедлили эти процессы. Нам четко понятно, какое количество ракет производилось до начала полномасштабного вторжения благодаря санкциям ЕС и санкциям США, Великобритании, других партнеров. Для нас очень важно, чтобы они не находили возможности обходить – они обходят некоторые из этих санкций благодаря другим государствам. Но это вопрос, который мы четко отслеживаем", – сказал президент.

Он отметил, что о фактах обхода санкций Украина уведомляет партнеров и хочет, чтобы на это реагировали.