"Сейчас не время". Госдеп США пригрозил санкциями Грузии в случае возобновления прямого авиасообщения с Россией

По его словам, в то время, когда западный мир дистанцировался от "жестокого режима" Москвы, не время активизировать взаимодействие с Россией.

"Многие западные страны, в том числе США, запрещают российским самолетам заходить в свое воздушное пространство. Мы были бы обеспокоены возобновлением полетов между Россией и Грузией, учитывая, что компании в аэропортах Грузии могут подвергнуться санкциям, если они будут обслуживать воздушные суда, подлежащие дополнительному импортному и экспортному контролю", – говорится в заявлении Госдепа.

3 февраля председатель правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе отказался от подробных комментариев позиции Госдепа, заявив, что, "если кто-то хочет наказать компании, это их дело", пишут News Georgia.

Он, как и раньше, считает, что снятие Россией ограничений на полеты в Грузию "будет приветствоваться в интересах сограждан и соотечественников". При этом он подчеркнул, что решение было принято в 2019 году российской стороной в одностороннем порядке и также в одностороннем порядке может быть отменено. При этом он перефразировал слова председателя комитета по внешним связям Совета Федерации РФ Григория Карасина, который сказал по поводу возобновления авиасообщения, что "для танго нужны двое".

"То, что требовало одностороннего решения в 2019 году, не нуждается в танго в 2023 году. Сейчас это также требует одностороннего решения [российской стороны]", – заявил Кобахидзе