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"Сейчас не время". Госдеп США пригрозил санкциями Грузии в случае возобновления прямого авиасообщения с Россией

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В США против прямых перелетов между странами
В США против прямых перелетов между странами
Фото: Department of State / Twitter

Восстановление прямых полетов между Грузией и Россией может привести к введению санкций в отношении компаний, которые будут обслуживать российские рейсы в грузинских аэропортах. Об этом представитель Госдепартамента США заявил 2 февраля в комментарии "Голосу Америки".

По его словам, в то время, когда западный мир дистанцировался от "жестокого режима" Москвы, не время активизировать взаимодействие с Россией.

"Многие западные страны, в том числе США, запрещают российским самолетам заходить в свое воздушное пространство. Мы были бы обеспокоены возобновлением полетов между Россией и Грузией, учитывая, что компании в аэропортах Грузии могут подвергнуться санкциям, если они будут обслуживать воздушные суда, подлежащие дополнительному импортному и экспортному контролю", – говорится в заявлении Госдепа.

3 февраля председатель правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе отказался от подробных комментариев позиции Госдепа, заявив, что, "если кто-то хочет наказать компании, это их дело", пишут News Georgia.

Он, как и раньше, считает, что снятие Россией ограничений на полеты в Грузию "будет приветствоваться в интересах сограждан и соотечественников". При этом он подчеркнул, что решение было принято в 2019 году российской стороной в одностороннем порядке и также в одностороннем порядке может быть отменено. При этом он перефразировал слова председателя комитета по внешним связям Совета Федерации РФ Григория Карасина, который сказал по поводу возобновления авиасообщения, что "для танго нужны двое".

"То, что требовало одностороннего решения в 2019 году, не нуждается в танго в 2023 году. Сейчас это также требует одностороннего решения [российской стороны]", – заявил Кобахидзе

Контекст:

18 января председатель правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе заявил о важности восстановления прямого авиасообщения между Россией и Грузией, после чего глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что уважает правительство Грузии "за мужество противостоять давлению Запада".

В МИД Украины назвали это "обменом реверансами" на фоне безнаказанных преступлений России против грузинского народа и оккупации части грузинской территории. "Мы также считаем, что подобная пророссийская риторика не соответствует духу дружеских и стратегических отношений Украины и Грузии, противоречит грузинскому курсу на членство в Европейском союзе", – заявил спикер МИД Украины Олег Николенко.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили выступила против возобновления прямого авиасообщения между Грузией и Россией. Она подчеркнула, что не согласна с точкой зрения, будто возобновление авиасообщения с РФ может облегчить проблемы проживающих в России граждан Грузии.

Теги: Россия, США, Грузия, санкции, Госдепартамент США, Григорий Карасин, Грузинская мечта, авиакомпания, Ираклий Кобахидзе
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