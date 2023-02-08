Яценюк о сталинградской речи Путина: Он побоялся сказать, что задействует ядерное оружие

"Во-первых, он побоялся сказать, что он применит ядерное оружие. Это факт. И, в принципе, никто, кроме его так называемого предшественника, назначенного им предшественника [экс-президента России Дмитрия Медведева], не заявил о том, что они применят ядерное оружие", – сказал он.

Яценюк отметил, что Россия ранее много раз угрожала другим странам.

"Были угрозы о том, что мы разнесем весь мир, если Украине поставят HIMARS. Мир не разнесен. Потом была такая же риторика, что касалось систем Patriot. Такая риторика была уже десятилетиями. Затем была такая же риторика по поводу танков Leopard. Перед этим была такая же риторика по поводу артиллерии. То есть, в принципе, стандартный подход россиян – угрожать. Единственное, что у него [у Путина] осталось, кроме ядерного оружия, – это его пушечное мясо. Он ограничен в использовании тактического ядерного оружия как с точки зрения военной целесообразности, так и с точки зрения геополитической целесообразности", – сказал Яценюк.

Путин знает, что Китай, который поддерживает Россию, будет против таких действий, отметил политик.

"Объективно Китай может с ним торговать, Китай может на нем зарабатывать, Китай, разумеется, поддерживает Россию, потому что Китай поддерживает фактически всех, кто против Соединенных Штатов и кто против западного мира, и здесь у Китая абсолютно своя четкая, понятная игра. Но для Китая применение тактического ядерного оружия – это фактически латентный запуск третьей мировой войны. И тут я думаю, что США и Китай находятся на одной ступени, прекрасно осознавая, что тогда события будут разворачиваться по совсем другому сценарию", – сказал он.

Яценюк: Любой, кто будет говорить о нейтральном статусе Украины, – предатель. Читайте полную версию интервью

ВИДЕО

Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Путин 2 февраля выступил в Волгограде на концерте в годовщину 80-летию Сталинградской битвы. В своей речи он заявил, что страны Запада "снова угрожают немецкими танками Leopard, на борту которых – кресты". Путин считает, что Запад "собирается воевать с Россией на земле Украины". Он заявил, что у России есть чем ответить и что "применением бронетехники дело не закончится". Речь Путина опубликовал его официальный сайт.