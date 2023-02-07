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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Яценюк: Сегодня можно констатировать, что российская армия потеряла в Украине минимум 70% своей боеспособности

 
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Яценюк: Феесбешная и гебешная машина России скрывает реальные потери. Они не знают реальных потерь
Яценюк: Феесбешная и гебешная машина России скрывает реальные потери. Они не знают реальных потерь
Фото: yatsenyuk.org.ua

Российская армия понесла в Украине очень серьезные потери, но, тем не менее, может продолжать воевать дальше, благодаря миллионам мобилизационного потенциала. Такое мнение в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону высказал премьер-министр Украины в 2014–2016 годах, лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк.

Он отметил, что, по информации The New York Times, к началу февраля россияне потеряли убитыми и ранеными около 200 тыс. солдат. Политик напомнил, что к началу российского вторжения в Украину, когда Россия готовила нападение, Украину окружило около 190 тыс. российских военнослужащих.

"Если доверять цифрам New York Times, с одной стороны, или принимать цифры украинского Министерства обороны, то сегодня можно констатировать, что российская армия минимум потеряла 70% своей боеспособности. Если взять между 200 и 130 тысячами. То есть, первое – это очень серьезные потери. Второе. Есть ли у российской армии возможность дальше воевать? Конечно, есть", – сказал Яценюк.

Он подчеркнул, что в России "130 миллионов орков, которые полностью забиты российской пропагандой, запуганы, забиты, затурканы". По мнению политика, очевидно, что помимо проведенной публично, президент РФ Владимир Путин проводит и скрытую мобилизацию.

"Третье, что это значит. Это означает, что для Путина – 100 ли тысяч, или 200 тысяч, или 300 тысяч, или миллион этого пушечного мяса, которое он отправляет на войну против Украины, не имеет никакого значения. Для него значение имеет только одно – его личное политическое выживание и выживание его абсурдной больной империи", – заявил Яценюк.

В связи с этим, отметил он, хотя 200 тыс. человек убитыми и ранеными – это очень много, следует понимать реальную оценку этой ситуации в самой России.

"Уже не говоря о том, что понятно, что вся эта феесбешная и гебешная машина России скрывает реальные потери. Они не знают реальных потерь", – добавил политик. 

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о вторжении в Украину. Изначально, по данным СБУ, он рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юго-востоке страны, деоккупация Украины продолжается.

На войне в Украине погибли или получили ранения более 300 тыс. российских оккупантов, заявил 6 января советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

По данным Генштаба Вооруженных сил Украины, силы обороны Украины с 24 февраля 2022 года по 7 февраля 2023 года уничтожили более 133 тыс. российских оккупантов.

За следующие четыре-пять месяцев 2023 года российская армия может потерять еще до 70 тыс. человек, заявил 2 января представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Черняк.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Владимир Путин, Арсений Яценюк, мобилизация, российская пропаганда, армия РФ, война России против Украины, потери армии России, погибшие российские военные
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