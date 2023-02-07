Яценюк: Сегодня можно констатировать, что российская армия потеряла в Украине минимум 70% своей боеспособности

Он отметил, что, по информации The New York Times, к началу февраля россияне потеряли убитыми и ранеными около 200 тыс. солдат. Политик напомнил, что к началу российского вторжения в Украину, когда Россия готовила нападение, Украину окружило около 190 тыс. российских военнослужащих.

"Если доверять цифрам New York Times, с одной стороны, или принимать цифры украинского Министерства обороны, то сегодня можно констатировать, что российская армия минимум потеряла 70% своей боеспособности. Если взять между 200 и 130 тысячами. То есть, первое – это очень серьезные потери. Второе. Есть ли у российской армии возможность дальше воевать? Конечно, есть", – сказал Яценюк.

Он подчеркнул, что в России "130 миллионов орков, которые полностью забиты российской пропагандой, запуганы, забиты, затурканы". По мнению политика, очевидно, что помимо проведенной публично, президент РФ Владимир Путин проводит и скрытую мобилизацию.

"Третье, что это значит. Это означает, что для Путина – 100 ли тысяч, или 200 тысяч, или 300 тысяч, или миллион этого пушечного мяса, которое он отправляет на войну против Украины, не имеет никакого значения. Для него значение имеет только одно – его личное политическое выживание и выживание его абсурдной больной империи", – заявил Яценюк.

В связи с этим, отметил он, хотя 200 тыс. человек убитыми и ранеными – это очень много, следует понимать реальную оценку этой ситуации в самой России.

"Уже не говоря о том, что понятно, что вся эта феесбешная и гебешная машина России скрывает реальные потери. Они не знают реальных потерь", – добавил политик.

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