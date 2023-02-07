Россияне строят крематорий для уничтожения тел своих погибших в Луганской области – Гайдай

Глава ОВА отметил, что россияне по-прежнему используют привычную тактику – в лобовую идут на штурм, не считаясь с потерями. Иногда продавливают линию обороны, но исключительно собственными телами, сказал он.

"Есть информация, что возле Новопскова начали рыть котлован, и это не строительство какой-то больницы или школы, а планирование строительства нового крематория. Им уже просто некуда складывать трупы", – сказал Гайдай.

Также он рассказал, что россияне пытаются штурмовать украинские позиции, переодевшись в украинскую военную форму, но это им не помогает. Это наблюдается по всей линии фронта.

"Такую тактику они используют постоянно. Не только в направлении Белогоровки они пытались использовать украинский пиксель и штурмовать наши позиции, но и на сватовско-кременском направлении. Были подразделения, после зачистки которых наши военные находили их одетыми в пиксель и видели, что они пытались штурмовать наши позиции, разделяясь на небольшие группы по пять-шесть человек, и зайти с разных сторон", – сказал он.

По словам Гайдая, украинские военные контролируют ситуацию и четко знают, кто где находится. Моменты с переодеванием не проходят, подчеркнул он.