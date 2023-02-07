Вдовам в РФ и на оккупированном Донбассе дают шубы за погибших солдат

В двух сообщениях Скрипника с фотографиями получательниц указано, что шубы – это подарки от россиян.
Пользователь "ВКонтакте" Мирослава Регинская, которую также перепостил Скрипник, тоже опубликовала фото и видео. По ее словам, всего вдовам подарили 21 шубу.
Раздачу шуб за погибших мужей также прокомментировал советник главы МВД Украины Антон Геращенко.
"Муж в обмен на шубу: вдовы получают подачки за погибших "героев новороссии". Фотоотчеты с женщинами и шубами публикует Евгений Скрипник – соратник террориста Гиркина. Белых "Лад", видимо, на всех не хватает", – написал он в Telegram.
По данным Генштаба Вооруженных сил Украины на 7 февраля, силы обороны Украины с 24 февраля 2022 года ликвидировали уже около 133 190 российских оккупантов, из них около 1030 – за последние сутки.