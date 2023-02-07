Вдовам в РФ и на оккупированном Донбассе дают шубы за погибших солдат

Женщины получили шубы за мужей, погибших в войне РФ против Украины Скриншот: Мирослава Регинская / "ВКонтакте"

В двух сообщениях Скрипника с фотографиями получательниц указано, что шубы – это подарки от россиян.

Скриншот: Евгений Скрипник / "ВКонтакте"

Скриншот: Евгений Скрипник / "ВКонтакте"

Пользователь "ВКонтакте" Мирослава Регинская, которую также перепостил Скрипник, тоже опубликовала фото и видео. По ее словам, всего вдовам подарили 21 шубу.

Скриншот: Мирослава Регинская / "ВКонтакте"

Скриншот: Мирослава Регинская / "ВКонтакте"

Раздачу шуб за погибших мужей также прокомментировал советник главы МВД Украины Антон Геращенко.

"Муж в обмен на шубу: вдовы получают подачки за погибших "героев новороссии". Фотоотчеты с женщинами и шубами публикует Евгений Скрипник – соратник террориста Гиркина. Белых "Лад", видимо, на всех не хватает", – написал он в Telegram.