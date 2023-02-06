ВСУ ликвидировали полковника, руководившего 14-й элитной бригадой российского спецназа

Советник главы Башкортостана Алик Камалетдинов в запрещенной в Украине социальной сети "ВКонтакте" написал 3 февраля, что Поляков, который был его командиром во время учебы в Дальневосточном высшем общевойсковом училище, погиб на "боевом задании".

По данным InformNapalm, Поляков командовал 14-й отдельной бригадой специального назначения вооруженных сил РФ (в/ч №74854). Подразделение считалось элитным и до вторжения в Украину воевало почти без потерь.

В мае 2022 года оно находилось в Изюме Харьковской области. В октябре и ноябре бригада понесла сильные потери сначала в Харьковской области, а затем в Донецкой. Вероятно, военнослужащие этой бригады также причастны к военным преступлениям в Киевской области в начале вторжения, говорится в сообщении.

Пользователь Twitter под ником Necro Mancer, который регулярно публикует данные о потерях оккупантов, написал, что Поляков, вероятно, погиб в Донецкой области.