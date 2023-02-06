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ВОЙНА В УКРАИНЕ

ВСУ ликвидировали полковника, руководившего 14-й элитной бригадой российского спецназа

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Подразделение Полякова участвовало в захвате Харьковской области
Подразделение Полякова участвовало в захвате Харьковской области
Фото: Necro Mancer / Twitter

Силы обороны Украины уничтожили российского полковника Сергея Полякова, который командовал спецподразделением российских оккупантов с первого дня полномасштабного вторжения. Об этом 5 февраля сообщило в Telegram международное волонтерское общество InformNapalm.

Советник главы Башкортостана Алик Камалетдинов в запрещенной в Украине социальной сети "ВКонтакте" написал 3 февраля, что Поляков, который был его командиром во время учебы в Дальневосточном высшем общевойсковом училище, погиб на "боевом задании".

По данным InformNapalm, Поляков командовал 14-й отдельной бригадой специального назначения вооруженных сил РФ (в/ч №74854). Подразделение считалось элитным и до вторжения в Украину воевало почти без потерь.

В мае 2022 года оно находилось в Изюме Харьковской области. В октябре и ноябре бригада понесла сильные потери сначала в Харьковской области, а затем в Донецкой. Вероятно, военнослужащие этой бригады также причастны к военным преступлениям в Киевской области в начале вторжения, говорится в сообщении.

Пользователь Twitter под ником Necro Mancer, который регулярно публикует данные о потерях оккупантов, написал, что Поляков, вероятно, погиб в Донецкой области.

Контекст:

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о вторжении в Украину. Изначально, по данным СБУ, он рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юго-востоке страны, деоккупация Украины продолжается.

На войне в Украине погибли или получили ранения более 300 тыс. российских оккупантов, заявил 6 января советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

По данным Генштаба Вооруженных сил Украины, силы обороны Украины с 24 февраля 2022 года по 6  февраля 2023 года уничтожили уже около 132 160 российских оккупантов.

За следующие четыре-пять месяцев 2023 года российская армия может потерять еще до 70 тыс. человек, заявил 2 января представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Черняк.

Минобороны РФ в последний раз официально сообщало о потерях 21 сентября 2022 года, в день объявления мобилизации. На тот момент, по словам главы российского оборонного ведомства Сергея Шойгу, в Украине погибли 5937 военнослужащих РФ.

Теги: Изюм, Харьковская область, спецназ, армия РФ, ВСУ, война России против Украины, потери армии России
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