ВСУ ликвидировали полковника, руководившего 14-й элитной бригадой российского спецназа

Советник главы Башкортостана Алик Камалетдинов в запрещенной в Украине социальной сети "ВКонтакте" написал 3 февраля, что Поляков, который был его командиром во время учебы в Дальневосточном высшем общевойсковом училище, погиб на "боевом задании".
По данным InformNapalm, Поляков командовал 14-й отдельной бригадой специального назначения вооруженных сил РФ (в/ч №74854). Подразделение считалось элитным и до вторжения в Украину воевало почти без потерь.
В мае 2022 года оно находилось в Изюме Харьковской области. В октябре и ноябре бригада понесла сильные потери сначала в Харьковской области, а затем в Донецкой. Вероятно, военнослужащие этой бригады также причастны к военным преступлениям в Киевской области в начале вторжения, говорится в сообщении.
Пользователь Twitter под ником Necro Mancer, который регулярно публикует данные о потерях оккупантов, написал, что Поляков, вероятно, погиб в Донецкой области.
Выпускник ДВОКУ 1996 года, с 2020 и до настоящего времени командир #14обрспн полковник Поляков Сергей Юрьевич демилитаризовался ночью 02-03/02/23, вероятно, где-то в районе Донецка https://t.co/QEAt4wRJUv #всрф #потерьнет #груз200 pic.twitter.com/qDjQMwMTKJ— Necro Mancer (@666_mancer) February 5, 2023
24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о вторжении в Украину. Изначально, по данным СБУ, он рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юго-востоке страны, деоккупация Украины продолжается.
На войне в Украине погибли или получили ранения более 300 тыс. российских оккупантов, заявил 6 января советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.
По данным Генштаба Вооруженных сил Украины, силы обороны Украины с 24 февраля 2022 года по 6 февраля 2023 года уничтожили уже около 132 160 российских оккупантов.
За следующие четыре-пять месяцев 2023 года российская армия может потерять еще до 70 тыс. человек, заявил 2 января представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Черняк.
Минобороны РФ в последний раз официально сообщало о потерях 21 сентября 2022 года, в день объявления мобилизации. На тот момент, по словам главы российского оборонного ведомства Сергея Шойгу, в Украине погибли 5937 военнослужащих РФ.